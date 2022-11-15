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Бути Вікторією Бекхем: "шикарна перчинка" розкрила секрет своєї ідеальної фігури

15 листопада 2022, 19:56

Такий ритм життя витримає далеко не кожен, але Бекхем, мама чотирьох дітей, з азартом приступає до кожного нового дня.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем розповіла, як тримає тіло в тонусі / instagram.com/victoriabeckham

48-річна британська співачка, модель і дизайнерка Вікторія Бекхем протягом останніх десятків років має фігуру, про яку потай може мріяти кожна жінка. Навіть після чотирьох пологів вона практично ніколи не важить більше 50 кг, а її самодисципліні може позаздрити олімпійський легкоатлет.

Для Hello! Бехем розповіла, в чому ж таїться секрет її стрункості. По-перше, це постійність - Вікторія ніколи не пропускає тренування. Кожен її день починається з 45-хвилинної пробіжки.

"Це мікс спортивної ходьби, бігу та бігу підтюпцем. І це єдиний час, коли я можу подивитися телевізор, тому кожен раз я чекаю цього з нетерпінням", - каже дизайнерка.

Після цього ще годину вона займається з особистим тренером в спортивному залі. Зовсім недавно Бекхем почала вводити в свою програму силові тренування з різними вагами. "30 хвилин на ноги, 30 хвилин на руки, тонізування і кондиціонування, потім безліч планок тощо. Я завжди трохи боялася гантелей, але виявилося, що я їх люблю. У мене навіть є спеціальні рукавички, які я можу надіти! Це добре, що можна щось поміняти і тримати своє тіло в напрузі. Тепер у мене набагато більше м'язового тонусу", - хвалиться "перчинка".

Комусь такі навантаження можуть здатися надмірними, проте Вікторія стверджує: для неї такі тренування - це відмінний спосіб прокинутися, прочистити голову і підготуватися до нового дня. "Це очищає мій розум, і в голові з'являється багато ідей. Це час, коли мені не треба висіти на телефоні, коли я не з дітьми, я не з Девідом; мене просто залишають у спокої", - каже дизайнерка.

Раніше американська співачка барбадоського походження Ріанна побалувала шанувальників гарячими фото в корсеті і шкірі. Артистка приймала звабливі пози, щоб привернути увагу.

Також онука Софії Ротару, модель і блогерка Соня Євдокименко, перетворила вулиці Нью-Йорка на власний подіум, який підкорила своїми нескінченно довгими ногами в зухвалому міні.

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