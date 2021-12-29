"Було багато суму і полегшення": Анна Кошмал розповіла про фінал Сватів та як зустріне Новий Рік

Анна Кошмал розповіла, як проходили зйомки останнього сезону Сватів / Пресслужба

Цього тижня на телеканалі 1+1 відбудеться показ заключних серій сьомого сезону серіалу Свати. Прем’єра першої серії Свати-7 стала найкращим стартом серіалу в 2021 році, зібравши біля екранів 4.10 млн глядачів. У ефірі інфотеймент-шоу Твій День виконавиця головної ролі Анна Кошмал розповіла про те, чим особливий для неї новий сезон і як її родина планує зустріти 2022 рік.

На сьомий сезон телеглядачі очікували сім років. За словами акторки, останній сезон особливий тим, що його довго чекали не тільки глядачі, але і самі актори. За чотири роки, протягом якого знімали Свати-7, особисте життя Анни Кошмал стрімко змінилось – вона вийшла заміж та народила сина. Акторка зустріла чоловіка у 2017 році на знімальному майданчику та називає цей проміжок часу цілим життям.

Фінальний сезон Сватів став полегшенням для акторів і знімальної групи / Пресслужба

Окрім того, Кошмал розповіла: коли прийшло усвідомлення того, що серіал завершився, у команди були змішані почуття.

"Було дуже багато суму і полегшення. І авжеж океан сліз, адже розуміємо, що розлучаємось надовго. З командою напевно ні, бо впевнена, що попереду чекає багато хороших проєктів разом, а з акторською командою – не знаю, чи ми ще колись побачимось", - зазначила Анна Кошмал.

Під час обговорення серіалу з’ясувалось, що ведуча Твій День Стася Ровінська могла зіграти Женю Ковальову, адже 10 років потому пробувалась на цю роль. Також ведучі шоу поцікавились, чи замислювалась колись Анна Кошмал над кар’єрою співачки, адже її героїня дуже часто у серіалі співає. Кошмал підкреслила: її перша освіта дійсно вокальна.

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"Я співала все своє дитинство. Але коли вступила до вишу, то зрозуміла, що це, непевно, не моє. Коли я потрапила у професію акторки, то відчула себе на своєму місці. Насправді, професійний актор має вміти співати та танцювати, тому я використовую це як бонус, це йде в "пакеті", - прокоментувала акторка.

Щодо новорічних традицій, то Анна Кошмал розповіла, що завжди зустрічає Новий рік разом з родиною, тому від роботи у святковий період відмовляється.

На сімейному новорічному столі акторки відсутнє м'ясо, адже у 2015 році акторка від нього відмовилась. Разом з нею став веганом і її чоловік.

"Відмова від м’яса сталася з приводу здоров’я. Зараз існує багато альтернатив нетваринного походження, і фарш, і котлети. Наш новорічний стіл буде без м’яса, але усі святкові страви на моєму столі будуть, тільки в веганському варіанті. У олів’є я додаю рослинну ковбасу, а замість яєць – копчений тофу, в шубу кладу замість риби – норі", - поділилась Кошмал.

Анна Кошмал зустріне веганський Новий Рік / Пресслужба

Остання серія Свати-7 вийде в ефірі телеканалу 1+1 30 грудня о 20:45. 31 грудня з 9:00 на глядачів очікує повтор усього сезону.