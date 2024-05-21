Брітні Спірс лякаюче роздуло через відмову лікуватися - фанати б'ють на сполох

Після бійки з бойфрендом американська співачка Брітні Спірс підтвердила, що її нога зламана. Раніше вона вже мала три подібні травми, і завжди зверталася по допомогу. Тепер артистка вирішила відмовитися від медичних послуг, бо після них їй "було ще болючіше".
Спірс вирішила перевірити свій організм на здатність до самозцілення, але експеримент, очевидно, виявився не дуже вдалим. У соціальних мережах поп-зірка опублікувала фото своєї розпухлої ноги в ділянках щиколотки і ступні з темно-фіолетовою гематомою, повідомляє видання TMZ.
У підписі до неприємного кадру Брітні розповіла, що з такою ногою вона поїхала до Мексики, де чудово провела час - танцювала на підборах, купалася голяка в океані, пригощалася дорогим алкоголем, ходила на шопінг і навіть примудрилася застудитися. При цьому артистка переконана, що вона повністю вилікувала свій перелом.
Знімок викликав сильне занепокоєння у шанувальників Брітні Спірс. Ніхто не може з упевненістю сказати, до якого періоду належить фото розпухлої ноги зірки - наразі пост із ним видалено, а слідом співачка вже показала кілька відео, в яких вона танцює в новому вбранні на підборах. Утім, украй складно визначити час, коли і їх було знято.
У коментарях зазначають, що вигляд покаліченої ноги Брітні нагадує перелом щиколотки, і що зірці терміново потрібна допомога медиків.
#BritneySpears каже, що зцілюється самостійно після поїздки до Мексики, в якій, за її словами, вона проклинала незнайомих людей, але візуальні ефекти її побитої ступні, схоже, свідчать про кардинально іншу історію.- TMZ (@TMZ) 19 травня 2024 року
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Хто така Брітні Спірс?
Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".
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Також популярний канадський співак Джастін Бібер повідомив, що вперше стане батьком. Його дружина, модель Гейлі Бібер, похвалилася в соціальних мережах фото з вагітним животиком.
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