Жизель Бюндхен втратила свою маму

Мама супермоделі програла битву з раком.

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Жизель Бюндхен показала ідеальну фігуру / Колаж Главред, фото Instagram/gisele

Мати популярної моделі Жизель Бюндхен, Ваня Нонненмахер, померла у віці 75 років.

Бразильське видання GZH повідомляє, що вона померла в лікарні в неділю після боротьби з раком.

За даними видання, її помістили на лікування в лікарню Мойньос-де-Венто в Порту-Алегрі, Бразилія.

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Мамі супермоделі було 75 років / Скриншот Instagram/Gisele Bundchen

Нонненмахер була матір'ю шістьох доньок: Рафаели, Граціели, Габріели і Ракель, а також Жизель та її сестри-близнючки Патрісії.

Жизель повинна дякувати своїй матері за її видатну кар'єру.

Супермодель спочатку хотіла стати професійною волейболісткою, але 1993 року мати записала її та сестер Патрісію і Габріелу на курси моделювання, щоб навчити їх постави та надати їм впевненості.

Нагадаємо, раніше Жизель з'явилася перед журналістами в короткому яскравому топі з відкритими плечима, і укорочених штанах-скінні із заниженою талією. Модель була взута в золотисті босоніжки на шпильці з тонкими ремінцями.

Раніше також Жизель спіймали з бойфрендом під час спільної пробіжки. Фотографії з'явилися на одному з фан-акаунтів Жизель в Instagram.

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