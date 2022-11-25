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Брежнєва потрапила до лікарні

25 листопада 2022, 19:20

Співачка Віра Брежнєва розповіла, що знайти фахівця їй допомогли друзі.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва / instagram.com/ververa/

Співачка Вірі Брежнєвій, яка вже кілька місяців живе в Європі, знадобилася допомога лікаря.

На своїй сторінці в Instagram Брежнєва поділилася, що зараз знаходиться в Німеччині.

Як розповіла вокалістка, в Берлін вона приїхала, щоб відвідати друзів. Але щось пішло не так. У Віри трапилися проблеми зі здоров'ям, і зірці довелося екстрено звернутися до лікарів.

"Як інакше сприймається місто, в якому у тебе є друзі. І як добре в потрібний момент опинитися в надійних руках, теж завдяки друзям", — повідомила Віра Брежнєва в мікроблозі.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва / скріншот

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва розлучилися. Пліткарі стверджують, що вони розійшлися ще влітку 2022 року через зради продюсера.

Раніше шлюбу Брежнєвої і Меладзе давали більш втішний прогноз - нумеролог побачив у їхній долі натяк на появу спільного потомства у 2022 році.

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Автор: Сергій Кущ
Віра Брежнєва новини шоу бізнесу
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