Бред Пітт розповів, що страждає надзвичайно рідкісною хворобою

Бред Пітт хворіє на прозопагнозію - діагноз актор поставив собі сам / imdb.com

Голлівудський актор Бред Пітт після шокуючої заяви про ймовірне завершення акторської кар'єри, вирішив здивувати шанувальників новиною про свою незвичайну хворобу.

В інтерв'ю для журналу GQ зірковий красень зізнався, що страждає від прозопагнозії - розладу сприйняття, при якому людина не може розпізнавати обличчя інших людей. Цей ефект також називають синдромом Шалам-Балама. Він може виникати в результаті травми голови або передаватися у спадок.

За словами Пітта, розлад приносить йому чимало незручностей - він складно запам'ятовує і впізнає людей, особливо в місцях їх великих скупчень. Через що часто його вважають занадто гордовитим, відчуженим і неввічливим.

Правда, прозопагнозію актор діагностував у себе самостійно. Через цей факт і неймовірні симптоми йому не вірять навіть близькі люди.

"Ніхто мені не вірить! Треба знайти ще когось з такою ж недугою", - розповідає Бред Пітт.

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Раніше з кіно через хворобу пішов Брюс Вілліс - акторові діагностували афазію, розлад через який відбуваються порушення сприйняття і вимови вже сформованої мови.

Про важку недугу також розповіла українська акторка Катерина Тишкевич - вона страждає від регулярних нестерпних головних болів, причину яких лікарі не можуть знайти вже 8 років.

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