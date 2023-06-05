Справжній зорепад: соліст гурту Quest Pistols "пірнув" зі сцени головою вниз

Антон Савлепов настільки захопився виступом, що не зміг втриматися на сцені.

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Антон Савлепов впав зі сцени головою вниз / колаж: Главред, фото: instagram.com/anton_savlepov, instagram.com/vteme.chisinau

Лідер і соліст гурту Quest Pistols, який об'єднався під час повномасштабної війни в Україні, Антон Савлепов не на жарт налякав шанувальників.

Під час концерту в Кишиневі, на якому колектив виконував свої популярні хіти, перекладені українською мовою, артист втратив рівновагу на сцені. Про це повідомляє новинний Instagram- канал "Кишинів в темі".

"Соліст українськоого гурту Quest Pistols впав зі сцени під час виступу в Кишинівському нічному клубі. Після цього музикант піднявся на сцену і продовжив співати", - коментує канал.

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На ролику, яким вони поділилися, видно, як Савлепов під час виконання української версії пісні "Я твій наркотик" сильно нахилився через край сцени, через що втратив рівновагу і впав в зал головою вниз. Після цього його підняли, і він зміг продовжити виступ.

Артист цю подію поки не коментував.

Дивіться відео падіння фронтмена Quest Pistols зі сцени в Кишиневі:

Раніше в невиліковній хворобі зізналася австралійська співачка sia-артистка страждає розладом нервової системи аутистичного спектру. Грунтуючись на власному досвіді вона навіть зняла фільм "Музика", який був номінований на Золотий глобус.

Також про проблеми зі здоров'ям у Віктора Павлика повідомила його дружина і концертний директор Катерина Репяхова. Стара травма артиста дала про себе знати, і тепер йому необхідно складне лікування.

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