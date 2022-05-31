Екс-учасники легендарних Quest Pistols возз'єдналися заради допомоги Україні

Quest Pistols возз'єдналися: Антон Савлепов, Костянтин Боровський і Микита Горюк відправляються в благодійний тур / instagram.com/kostya.borovski

Антон Савлепов, Костянтин Боровський і Микита Горюк оголосили про возз'єднання першого складу колись популярної української поп-гурту Quest Pistols.

Музиканти анонсували спільний благодійний концерт-тур Європою з метою допомогти Україні та українцям, постраждалим від військової агресії рф. Всього заплановано 6 концертів у 6 європейських містах.

"Оригінальний склад під оригінальним брендом.Той самий QUEST PISTOLS!Ми відновлюємо наш легендарний гурт та вирушвємо у благодійний тур Європою!Кошти від продажу квитків будуть викоростані на допомогу Україні через гуманітарні організації та фонди.Занурюйся у теплу ностальгію та роби свій внесок у допомогу!" - написав на своїй сторінці в Instagram Антон Савлепов.

У такому складі Quest Pistols не збиралися з 2016 року. Група була заснована в 2007 році завдяки музичному проєкту Шанс. Тоді трьом танцюристам з регулярного шоу-балету Quest надали можливість проявити себе. Савлепов, Боровський і Горюк виконали кавер на пісню Long and lonesome road гурту Shocking Blue під назвою Я устал. А вже через півроку Quest Pistols випустили альбом, який в рекордно короткі терміни став платиновим.

Quest Pistols возз'єдналися: Антон Савлепов, Костянтин Боровський і Микита Горюк відправляються в благодійний тур / instagram.com/kostya.borovski

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Раніше на розгляд був представлений законопроект про заборону трансляції пісень та проведення концертів певних російських артистів в Україні.

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