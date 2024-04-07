Болить у грудях: у Заворотнюк погані новини

Шанувальники російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком головного мозку, вирішили, що акторці стало зле.
Принаймні такі висновки зробили фанати на підставі постів її доньки Анни, а також її дуже дозованої інформації з приводу стану актриси. Як пише пропагандистське видання "Комсомольская правда", донька Заворотнюк якось зізналася в соцмережах, що хороших новин про стан мами в неї немає.
"Мама хворіє дуже сильно, мені важко навіть у житті обговорювати цю тему, хоч і минуло п'ять років. У блозі теж. Дуже болить у грудях", - зізнавалася Заворотнюк-молодша.
Хто така Анастасія Заворотнюк?
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі
Нагадаємо, раніше дочка Анастасії Заворотнюк, яка так і не висловила свою думку з приводу терористичного вторгнення РФ в Україну, Ганна Заворотнюк прийняла рішення полетіти в ОАЕ прямо перед днем народження матері .
Додамо, раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.
Вас також може зацікавити:
- Чоловік Заворотнюк закрутив роман із молоденькою, поки актриса страждає від раку
- Залишилося два місяці: Заворотнюк розповіла про лікування
- Не був вірний спочатку: у чоловіка Заворотнюк новий роман
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред