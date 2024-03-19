"Без соплів і сліз": зниклий Валерій Леонтьєв зробив жорстку заяву

Російський співак не вагаючись оголосив своє рішення.

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Валерій Леонтьєв більше не виступатиме в Росії / Колаж Главред, фото УНІАН, МК

Радянський і російський співак Валерій Леонтьєв, який опинився в числі тих, хто в лютому 2022 року, після початку повномасштабної війни в Україні, залишив країну-окупанта і виїхав у Маямі, зробив прощальну заяву.

За словами артиста, він не хоче влаштовувати прощальних турів, а збирається просто мовчки піти зі сцени.

"Жанр, на який я поклав півстоліття, не терпить старезності. Я зробив у 2019 році, на своє 70-річчя, шоу в Москві в Кремлі, у Пітері в "Жовтневому" і пішов без вибивання грошей із публіки на прощальних турах. Без соплів і сліз", - заявив Леонтьєв, якого цитує пропагандистське видання МК.

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За роки творчості Валерій Леонтьєв випустив близько 30 авторських платівок і компакт-дисків.

Хто такий Валерій Леонтьєв Валерій Леонтьєв - радянський і російський співак, композитор і актор; народний артист РФ. Багаторазовий володар музичних премій "Звукова доріжка", "Овація" і "Золотий грамофон". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, артист виїхав зі своєї терористичної батьківщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про проблеми зі здоров'ям артиста. Леонтьєву нібито зробили операцію на очах і колінах. Однак незважаючи на ці маніпуляції, артистові нібито стає дедалі гірше й гірше. Ба більше, подейкують навіть, що він екстрено розпродає своє майно, щоб розв'язувати виниклі проблеми зі здоров'ям.

Раніше російський співак-путініст, посміховисько російської естради, клоун-виконавець Філіп Кіркоров показав, який вигляд має інший російський співак Валерій Леонтьєв, який буквально зник з радарів усіх медіа РФ.

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