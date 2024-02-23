Артистки, вчені та борці за мир: хто став "Жінкою року" за версією журналу Time

Рівноправний мир і краще майбутнє для жінок були в цьому році ключовими критеріями для відбору.

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Жінка року-2024 - 12 лідерів за версією журналу Time / колаж: Главред, фото: imdb.com

Популярний журнал Time щороку публікує список під назвою "Жінка року". У нього входять жінки з усього світу, які вносять вклад в розвиток прав і свобод людини.

Список цього року вийшов досить строкатим - акторки, співачки, режисерки, активістки і навіть лауреатки Нобелівської премії. "Жінками року-2024" за версією Time стали 12 претенденток.

"Створення кращого майбутнього для жінок означає побудову мостів - між поколіннями, громадами та кордонами. Ці видатні лідери працюють над створенням більш рівноправного світу", - так охарактеризували їх редактори Time.

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"Жінками року" журнал назвав:

американську режисерку, сценаристку та акторку Грету Гервіг в очікуванні її майбутніх злетів;

акторку і активістку Тараджі Хенсон, яка "знає собі ціну";

тенісистку Коко Гауфф в її гонитві за чемпіонством;

співачку та акторку Андру Дей та її особливе звучання;

генерального директора Chanel Ліну Наїр, яка перевіряє та створює світ, яким керують жінки;

історика економіки та економістку з питань праці, лауреатку Нобелівської премії Клаудію Голдін;

співзасновницю організації "Жінки за мир" Яель Адмі і засновницю організації "Жінки Сонця" Рім Хаджайрех, як уособлення жінок Ізраїлю та Палестини, які виступають за мир і припинення війни;

поетесу Аду Лімон;

президентку "Ініціативи Надії" Надію Мурад;

засновницю проєкту "Спадщина Чісхольма" Жаккі Паттерсон;

професора Марлену Фейзо, яка відкрила ген, що відповідає за нудоту і блювоту у вагітних жінок.

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