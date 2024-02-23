Артистки, вчені та борці за мир: хто став "Жінкою року" за версією журналу Time

Популярний журнал Time щороку публікує список під назвою "Жінка року". У нього входять жінки з усього світу, які вносять вклад в розвиток прав і свобод людини.
Список цього року вийшов досить строкатим - акторки, співачки, режисерки, активістки і навіть лауреатки Нобелівської премії. "Жінками року-2024" за версією Time стали 12 претенденток.
"Створення кращого майбутнього для жінок означає побудову мостів - між поколіннями, громадами та кордонами. Ці видатні лідери працюють над створенням більш рівноправного світу", - так охарактеризували їх редактори Time.
"Жінками року" журнал назвав:
американську режисерку, сценаристку та акторку Грету Гервіг в очікуванні її майбутніх злетів;
акторку і активістку Тараджі Хенсон, яка "знає собі ціну";
тенісистку Коко Гауфф в її гонитві за чемпіонством;
співачку та акторку Андру Дей та її особливе звучання;
генерального директора Chanel Ліну Наїр, яка перевіряє та створює світ, яким керують жінки;
історика економіки та економістку з питань праці, лауреатку Нобелівської премії Клаудію Голдін;
співзасновницю організації "Жінки за мир" Яель Адмі і засновницю організації "Жінки Сонця" Рім Хаджайрех, як уособлення жінок Ізраїлю та Палестини, які виступають за мир і припинення війни;
поетесу Аду Лімон;
президентку "Ініціативи Надії" Надію Мурад;
засновницю проєкту "Спадщина Чісхольма" Жаккі Паттерсон;
професора Марлену Фейзо, яка відкрила ген, що відповідає за нудоту і блювоту у вагітних жінок.
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