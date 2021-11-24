Андрій Данилко зізнався, що хворіючи на коронавірус "фотографувався з дівчатами"

Андрій Данилко розповів, як хворів коронавірусом / СТБ

Відомий співак, актор і телеведучий Андрій Данилко в інтерв'ю каналу Україна зізнався, що за 30 років, які він виступає в образі запальної Вєрки Сердючки, було лише кілька разів, коли Новий рік він зустрічав вдома, а не на сцені.

"Це було або через хворобу, або якщо у організаторів відбувалася якась накладка. Наприклад, минулого року ми мали працювати в Об'єднаних Арабських Еміратах. Все вже йшло до цього, я закінчував роботу в Києві, і тут ми з Інною (актриса Інна Білокінь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки - ред.) розуміємо, що втратили нюх і смак", - розповів Данилко.

Симптоми вказували саме на коронавірус. Артисти вирушили здавати аналіз, де з ними трапилася кумедна історія.

читайте такожСтало відомо, як і від чого лікують Андрія Данилка

"Ми о 3 ночі поїхали робити тести. Там дівчатка ще попросили сфотографуватися з нами. А я кажу: "Ну як? Ви хочете фотографуватися з паличкою в носі? Ми всі посміялися. Сфотографуватися. Але так, у підсумку ми захворіли, і виступ довелося скасувати", - зізнався Андрій Данилко.

Раніше стало відомо, що Андрій Данилко втратив близьку людину і важко переживає її відхід.