Анатолій Анатоліч жорстко висміяв крокодилячі сльози зрадниці Регіни Тодоренко

Анатолій Анатоліч висміяв сльози Тодоренко над сукнею / instagram.com/anatoliyanatolich

Український шоумен і ведучий Анатолій Анатоліч знову оприлюднив ницість духу Регіни Тодоренко, артистки українського походження, яка продовжує будувати в РФ кар'єру і мовчазно схвалює війну в Україні.

І хоч близьке оточення Анатоліча вмовляє його назавжди забути про зрадників, ті, хто народився, виріс і розцвів в Україні, а тепер підтримують країну-терориста, не дають йому спокою.

На своїй сторінці в Instagram ведучий розповів, як Тодоренко нила через зіпсовану сукню на шоу, яке показують на головному пропагандистському каналі РФ. Такі низькі страхи і образи викликають у шоумена злість і подив.

"Це якщо ви не знаєте, що таке справжні проблеми в житті. Регіна вам нагадає. Клянуся вам, я пробую зрозуміти, що в голові у них, але кожного разу програю цю битву з розумом", - їдко прокоментував крокодилячі сльози Тодоренко Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч висміяв сльози Тодоренко над сукнею / instagram.com/anatoliyanatolich

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це. У чорний список потрапила і Регіна Тодоренко.

А ведуча і в вус не дме: нещодавно вона випустила новий музичний альбом розтиражований на російських майданчиках, для обкладинки якого знялася оголеною.

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