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Alyosha з шокуючою відвертістю розповіла про напади ґвалтівників: "Я була ще зовсім дитиною"

29 грудня 2022, 18:59
Будучи підлітком Олена Тополя пережила жахи, з якими не кожен дорослий може впоратися.
Alyosha
Alyosha розповіла, що на неї двічі нападали ґвалтівники / instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка і мама трьох дітей Alyosha (справжнє ім'я - Олена Тополя, в дівоцтві - Кучер) щаслива в шлюбі з українським музикантом Тарасом Тополею.

Однак до миру в будь-яких відносинах з чоловіками артистка йшла дуже довго. Про це вона зізналася в інтерв'ю для Олицької. У відвертій розмові Альоша розповіла, як в юності двічі мало не стала жертвою ґвалтівника.

Так співачка розповіла історію, що холодить душу, про те, як вона йшла в гості до подруги. У під'їзді її піймав молодий чоловік з оголеними статевими органами, і став вимагати у 13-річної дівчинки робити різні речі.

"В 13 років я ще була зовсім дитиною, мені не були цікаві ніякі стосунки. Я йшла собі – книжечку читала. І навіть не зрозуміла, що від мене хочуть. Не знаю, наскільки це буде коректно… Замість причинного місця в того хлопця було просто м'ясо. Довге м'ясо, сире, товсте з кров'ю і перемотане білою тканиною. І це все в крові. Просто ця картинка, на жаль, не стирається. Він мене притискав, не пускав, змушував певні речі робити, але я не робила. Однак в мене повністю пропав голос, я не могла нічого сказати, не те що закричати. В якийсь момент пересилила себе і почала дуже голосно кричати. Стали відкриватися двері квартир, він побіг вниз, а я – наверх, почала дзвонити у всі дзвінки. І залетіла в перші ж двері, які відчинилися і почала сама закривати замки. В чужій квартирі, розумієш?"- з тремтінням в голосі згадує Олена. У своєму тимчасовому притулку, яким виявилася квартира однієї з дівчаток з її школи, вона просиділа в страху до самого вечора, поки її не забрав та не відвів додому брат.

Альоша також розповіла, що через рік зустріла хлопця, який домагався її, в місті - ним виявився парубок із заможної сім'ї з інтелігентними батьками.

Через чотири роки після пережитого в під'їзді жаху, співачка знову попалася в лапи насильника. На щастя, у нього не вийшло дістатися до дівчини, але ці два кошмарних епізоди в житті Альоші назавжди змінили її відносини з чоловіками.

"Другий раз це відбулося, коли мені було вже 17 років, я їхала з Києва додому в Запоріжжя. І в поїзді сталася така сама спроба. Я замоталася так в простирадло, що тей чоловік не зміг мене розмотати. І, як назло вагон був пустим… Через це якийсь час я боялася близьких стосунків з чоловіками. В мене були хлопці, які мені подобалися, але, як тільки доходило до чогось більш серйознішого, я на цьому зупинялася", - поділилася артистка.

Раніше стало відомо, що латиська співачка Лайма Вайкуле, на знак протесту проти військової політики РФ і війни в Україні, вирішила відмовитися від російської мови.

Також західні ЗМІ опублікували справжню причину, чому британського актора Генрі Кавілла звільнили з серіалу Відьмак, де той грав головну роль. За словами інсайдерів, на знімальному майданчику "Геральт" поводився вкрай токсично з жінками.

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