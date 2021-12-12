Алла Пугачова захопила Мережу: вийшла в світ в панчохах та в шкіряному міні

Алла Пугачова порадувала новим "луком" / фото Instagram Максима Галкіна

Алла Пугачова вкотре порадувала своїх фанів новими фотографіями, на яких постала в досить сміливому образі - в шкіряній міні-сукні під пояс та з відкритими плечима, високих чоботях-трубах та в колготах-панчохах.

Фото в Instagram виклав чоловік Примадонни Максим Галкін.

"Не любить Аллочка фотографуватися, а даремно! Ледве вмовив!"- написав він.

Доповнила "лук" Пугачова розпущеним кучерявим волоссям, непомітним макіяжем з акцентом на очі.

"Жінку, яка співає" відразу обсипали компліментами, захопившись її зовнішнім виглядом. Деякі користувачі Мережі були шоковані настільки сміливим образом.

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Примадонна прийшла в такому вбранні на день народження своєї подруги Іди Достман.

Галкін і Пугачова

Раніше Главред писав про те, що російський артист і шоумен Максим Галкін показав на відео, як до Нового року вони прикрасили замок у селі Грязі, в якому він проживає з Аллою Пугачовою.

На відео можна побачити засніжену територію замку, яку прикрасили ялинками, яскравими гірляндами. Святкову атмосферу надає сніг.

"Дивіться, яка казка зимова. Принада. Просто вже Новий рік практично. А шапочка у мене модна яка", - коментує Галкін.

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