Алла Пугачова захопила Мережу: вийшла в світ в панчохах та в шкіряному міні

Доповнила "лук" Примадонна розпущеним кучерявим волоссям, непомітним макіяжем із яскравим акцентом на очі.
Алла Пугачова вкотре порадувала своїх фанів новими фотографіями, на яких постала в досить сміливому образі - в шкіряній міні-сукні під пояс та з відкритими плечима, високих чоботях-трубах та в колготах-панчохах.
Фото в Instagram виклав чоловік Примадонни Максим Галкін.
"Не любить Аллочка фотографуватися, а даремно! Ледве вмовив!"- написав він.
Доповнила "лук" Пугачова розпущеним кучерявим волоссям, непомітним макіяжем з акцентом на очі.
"Жінку, яка співає" відразу обсипали компліментами, захопившись її зовнішнім виглядом. Деякі користувачі Мережі були шоковані настільки сміливим образом.
Примадонна прийшла в такому вбранні на день народження своєї подруги Іди Достман.
Галкін і Пугачова
Раніше Главред писав про те, що російський артист і шоумен Максим Галкін показав на відео, як до Нового року вони прикрасили замок у селі Грязі, в якому він проживає з Аллою Пугачовою.
На відео можна побачити засніжену територію замку, яку прикрасили ялинками, яскравими гірляндами. Святкову атмосферу надає сніг.
"Дивіться, яка казка зимова. Принада. Просто вже Новий рік практично. А шапочка у мене модна яка", - коментує Галкін.
Читайте також:
- Алла Пугачова і Софія Ротару труснули старовиною і заспівали пісню t.A.T.u.
- "Алла чи Христина?": Пугачова здивувала шанувальників квітучим виглядом у чорному міні
- Голий Максим Галкін потрапив в об'єктив Алли Пугачової
- Алла Пугачова з кішкою на голові шокувала фанатів схожістю з Сергієм Звєрєвим