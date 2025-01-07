"Це вже не жарт": наречена Нікітюк вперше висловилася про свої заручини

Леся Нікітюк заручилася з Дмитром Бабчуком.

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Леся Нікітюк виходить заміж - Нікітюк прокоментувала свої заручини / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Коротко:

Ведуча показала каблучку, яку їй подарував бойфренд

В офіційному коментарі вона підтвердила, що заручена

Українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк любить жартувати, особливо над своїми близькими. Наприклад, вона через Instagram-сторіс звернулася до свого бойфренда і розповіла, що купила йому смішний светр із вовком. Хлопець не розгубився, і показав, що планує подарувати їй - обручку.

Так і сама Леді Ле, і її шанувальники дізналися, що Дмитро Бабчук хоче одружитися зі своєю зірковою коханою. Пізніше ведуча вже із заповітною прикрасою на пальці повідомила, що відповіла коханому згодою.

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У соціальних мережах Нікітюк і Бабчука багато хто привітав із заручинами, проте знайшлися й ті, хто не повірив Лесі, мовляв, і її роман, і заручини - всього лише хайп. Критикам ведуча заперечила офіційним коментарем, який вона дала для Нового каналу.

"Ми з Дмитром любимо жартувати і підстьобувати один одного! Особливо я. То купила йому сімейки на базарі і відмітила в InstaStories, то світер кумедний з вовком, як цього разу. От і він вирішив зробити так і виставив з обручкою у відповідь. Тільки це вже не жарт...", - каже зірка.

Про те, що в її житті з'явився чоловік, Леся Нікітюк почала натякати ще у вересні, а вже в жовтні підтвердила - вона закохана і дуже щаслива.

Різниця між двома фото, від початку роману і до заручин, становить три з половиною місяці / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Обранцем Лесі Іванівни став воїн ЗСУ Дмитро Бабчук. Хлопець виявився не з боязкого десятка: його не злякала ні різниця у віці (він молодший за Нікітюк на 9 років), ні публічність коханої - вже через три місяці після офіційного оголошення про романтичні стосунки він запропонував ведучій стати його дружиною.

Дмитро Бабчук - наречений Лесі Нікітюк / колаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_professio

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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