Олексій Залевський розкрив діагноз, який може прикувати його до ліжка

Він довго зберігав свій секрет - кістки дизайнера поступово руйнуються.

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Олексій Залевський розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey

Відомий стиліст, постійний учасник Ukrainian Fashion Week і режисер, який доклав руку до багатьох популярних в Україні шоу, Олексій Залевський в останні роки зник з перших шпальт таблоїдів. Не останню роль в цьому зіграло здоров'я дизайнера, що значно погіршується.

Для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" він дав рідкісне інтерв'ю, в якому багато розповів про своє особисте життя і творчість. Однак про свої проблеми заговорив лише тоді, коли вимкнулися камери.

Він зізнався, що вже півроку живе з діагнозом "некроз кісток" - кісткова тканина руйнується, а уражені суглоби перестають функціонувати. Ситуацію може врятувати термінова операція на стегнах, але хірургічне втручання коштує великих грошей. Зволікання може обернутися тим, що стиліст залишиться прикутим до ліжка.

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Про страшну недугу дизайнера мало хто знав, так як він не хотів перетягувати на себе увагу, коли в охопленій війною країні вистачає інших проблем. "Я б не хотів спекулювати на цій темі, зараз багато військових, яким також потрібна допомога. Тому і не хотів говорити про це публічно", - розповів Залевський журналістці.

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