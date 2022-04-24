Олександр Скічко і Єлизавета Юрушева стали батьками в день Воскресіння Христового

Україна стала багатшою на одного маленького чоловічка.
Український телеведучий, радник голови Черкаської ОВА Олександр Скічко у Великодню ніч став батьком. Його дружина, бізнесвумен Єлизавета Юрушева подарувала йому дочку.
Це третя дитина сімейної пари - Скічко і Юрушева виховують сина жінки від попередніх стосунків Даніеля і спільну доньку Наталію.
Щасливі батьки опублікували перше фото новонародженої в соціальних мережах. На зворушливому знімку крихітна ручка наймолодшої з сімейства Скічко-Юрушевих тримає маму за палець.
Ідилічний кадр батьки підписали: "Ми з України!Сьогодні вночі на одну українку стало більше!❤️❤️❤️ P.S. Христос Воскрес!"
Про вагітність Єлизавета Юрушева оголосила за тиждень до початку війни в Україні. Відомо, що народжувала вона за кордоном.
Молоді батьки приймають сотні привітань з появою малятка, і побажань їй рости в мирі і благополуччі:
"Моя дівчинка !!!! Яка сьогодні прекрасна новина ! Яке щастя !!!! ❤️"
"Яке щастя !!!!! Поздоровляю!!!!!! ❤️❤️❤️❤️ ️ Господи, бережи цю дитину ❤️ нехай росте в мирі і щасті!!!"
"Лізочка ❤️ яка новина! Поздоровляю!!! Нехай Бог береже вашу сім'ю".
"Блага звістка! Ангелів хранителів! Вітаю".
"Вітаю всю твою родину з народженням ДИВА! Щасливої долі донечці у вільній Україні".
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Раніше четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, гід і фотограф родом з Києва Ейнат Кляйн показала зворушливе сімейне фото з чоловіком і їх новонародженим сином.
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