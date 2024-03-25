"Бумер" і "Бандитський Петербург": у Росії помер популярний актор у віці 50 років

Повідомленням про те, що не стало артиста, поділився його друг і колега.

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Причина смерті актора не повідомляється / Колаж Главред, фото Стархіт

У терористичній Росії повідомили про смерть популярного російського актора Олександра Карпухова.

За інформацією пропагандистського видання Стархіт, на рахунку в актора було понад сто ролей у кіно. На момент смерті йому було 50 років.

Про смерть актора стало відомо від його колеги актора - Андрєєва. "Ще одна дуже сумна звістка... Не стало Карпушини - Сані Карпухова... Колись, здається, давним-давно, на якийсь із театральних капусників, він зібрав нас і зняв невеликий фільм, кліп. Мені здається, що ці його "Панди Нью-Йорка" дуже точно відображають його бешкетну вдачу, його смак, його доброту і рок-н-рольну душу! Спочивай з миром, Саня. Ти був справжнім", - поділився Андрєєв у соцмережі, не озвучивши причину трагедії.

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Карапухов багато знімався. Найвідоміші проєкти з його участю - "Таємниці слідства", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Бандитський Петербург", "Бумер. Фільм другий" і багато інших. З 1999 року Олександр працював у Молодіжному театрі на Фонтанці.

Раніше помер популярний український актор Віктор Раду - артист театру і кіно помер у віці 67 років. Мистецтву він присвятив 40 років свого життя. Крім активної театральної роботи він знявся в більш ніж 30 фільмах і серіалах.

Також актора серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Георгія Ніколаєва було знайдено мертвим у себе в квартирі. Активна кар'єра в кіно в артиста почалася зовсім нещодавно і закінчилася через трагічну випадковість занадто швидко.

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