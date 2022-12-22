Актори Вечірнього Кварталу та Жіночого Кварталу розповіли про різдвяні сімейні традиції

Кошовий відповідає за подарунки усій родині, а Песик готує пісні вареники та маринує гриби, та інші теплі спогади і цікаві факти про улюблених коміків.

Різдвяний Вечірній Квартал на ТЕТ / Прес-служба

Вже 24 грудня о 20:00 на телеканалах 1+1 Україна та ТЕТ глядачі побачать святковий різдвяний Вечірній Квартал. У святвечір гумористи покажуть злободенний гумор про війну та реалії нашого сьогодення, а також ексклюзивні номери від запрошених зірок з піснями, які наразі супроводжують наше життя.

Попри усі події, гумористи підійматимуть настрій українцям, аби ще раз підкреслити, що ворогові нас не зламати. Адже сміємось – отже перемагаємо! Напередодні Різдва, актори та акторки Вечірнього Кварталу та Жіночого Кварталу розповіли про свої різдвяні традиції, як готують подарунки дітям та без чого не обходиться їхній святковий стіл.

Юрій Ткач поділився, що саме вони з дружиною Вікторією започаткували родинну традицію збиратись разом на Різдво. Вперше це відбулось 10 років тому і відтоді вони збираються великою родиною разом з батьками, бабусями, дідусями, тітками і дядьками за одним столом у рідному Дніпрі. Проте як буде цьогоріч – поки не знають.

"У нас головна різдвяна традиція - це потрапити до батьків у Дніпро. І ми стараємось, щоб так було кожен рік. Не завжди виходить, але коли таки потрапляємо, це величезне свято. Не знаємо, як буде цього року, чи вийде приїхати до батьків… Може, їх до себе запросимо. Бо Різдво - це справжнє сімейне свято, дуже добре. І у тих, хто хоче, щоб ми його не відсвяткували - нічого не вийде! Це буде свято великої родини під назвою Україна", - зазначив Юрій Ткач.

Юрій Ткач з родиною / Прес-служба

Зі свого боку Євген Кошовий розповів, що традиційно родиною розподіляють святкові обов’язки. Дружина разом з двома доньками та бабусями відповідають за смачний стіл, а тато – за настрій та подарунки. Тому святкова метушня у Кошового розпочинається з самого ранку у переддень свят, адже Євген відповідально ставиться до підготовки подарунків. Щодо різдвяних традицій зазначає, що у цей вечір родина обов'язково має бути разом .

"Щодо різдвяного столу – то у нас він не обходиться без святкових салатів, пирога з капусти, який готує моя мама, млинців з різними начинками, які готує теща, а також японського бісквіта, який готує старша донька Варвара. Молодша донька Серафима відповідає за культурну програму - наприклад, може якийсь танець підготувати. Старшій Варварі вже трохи не до цього, раніше вона показувала концерти, а тепер передала естафету. Минулі роки ми ще активно будинок прикрашали різними гірляндами та вогниками навіть знадвору, але зараз в країні війна, потрібно економити електроенергію, тому плануємо тільки всередині трохи будинок прикрасити та встановити ялинку", - поділився Кошовий.

Євген Кошовий з родиною / Прес-служба

Акторка Жіночого Кварталу Тетяна Песик пригадує, що ще з дитинства святкування Різдва її родина починає на Святвечір з першою зіркою, яка сходить близько 18:00. На рідній Тернопільщині акторка дотримується багатьох традицій, проте наразі не колядує, а тільки приймає колядників. Ексклюзивно Песик зізналась, що є одна незвичайна традиція, якої вона дотримується ще з дитинства.

"Або на Різдво, або на Новий рік я обов’язково маю подивитись фільм "Один вдома". Я ніколи не втомлююсь від цієї комедії і завжди дивлюсь одразу три частини. Я ці фільми знаю напам’ять. І попри те, що вже доросла, кожного разу сміюсь, як вперше. Щодо святкового столу – то Різдво не обходиться у мене без пісних вареників та маринованих грибочків", - розповіла Тетяна Песик.

Тетяна Песик / Прес-служба

Зі свого боку актор Вечірнього Кварталу Степан Казанін зазначив: різдвяні та новорічні святкування в його родині за останні роки зазнали певних змін. На це повпливали, першою чергою, епідемія коронавірусу та локдаун, які дали можливість провести свята разом та стати ще ближчими. Пригадує, що ще зі студентських років обов’язковим є загадування заповітних бажань на Різдво та Новий Рік.

"Цього року, я впевнений, в українців одне бажання на всіх – це наша беззаперечна перемога над ворогом. Тому на цей раз можна не приховувати своє бажання від оточуючих, не писати його на листочку та спалювати, а говорити його вголос. Традиції змінюються, відтепер і бажання інші. Головне, щоб воно здійснилось, а я впевнений, що так і станеться. Якщо ж говорити про смачні родинні традиції, то дружина доволі часто експериментує зі стандартними стравами. До прикладу, готує не класичний олів’є, а з копченою куркою, де замість традиційного горошку – консервована квасоля та корейська морква. Щодо подарунків дітям – щороку тато залишає під ялинкою щось потрібне, зазвичай це електронні гаджети. Хоча молодший син ставиться до святкових подарунків спокійно, часто їх навіть не помічає, коли вони вже під ялинкою лежать", - поділився Степан Казанін.

Степан Казанін з родиною / Прес-служба

Акторка Жіночого Кварталу Анастасія Оруджова не уявляє різдвяні та новорічні свята без ялинки, віддаючи перевагу штучним деревам, та крабового салату, який готує за ексклюзивним рецептом своєї родички. І додає: "У свята ми обов’язково збираємось усі разом. Приїздить моя сестра зі своєю родиною. Є сусіди, до яких традиційно ми ходимо колядувати. Вони до нас, а ми до них. Пригадую, що в дитинстві, коли ми з батьками проживали у гуртожитку, колядування було обов’язковим ритуалом. Ми малими ходили, стукали у кожну кімнату та співали пісень".

Анастасія Оруджова / Прес-служба

А от Ольга Жуковцова щороку влаштовує свято для свого 9-річного сина. Цьогоріч родина буде на свята не вдома – через повномасштабне вторгнення Олексій перебуває у Туреччині, де мама і планує йому влаштувати Різдво та Новий рік. Жуковцова поділилась, що вони готуватимуть свята для дітей українським товариством і пригадала, як попередні роки святкували в Україні.

Ольга Жуковцова з родиною / Прес-служба

"Декілька останніх років я на зимові свята була вдома. Тому ми збирали усіх знайомих дітей у себе вдома, хтось із дорослих чоловіків перевдягався у Святого Миколая та починав вітати дітей, дарувати подарунки. Але мій син ніколи не хотів розповідати віршик. Він займається футболом і ми придумали, що він має дати звіт Миколаю, скільки разів він може набити м’яча. І Олексій завжди це пам’ятає і розуміє, що кожного Нового року він має показати кращий результат", - поділилась акторка.

Не пропустіть різдвяний Вечірній Квартал вже 24 грудня о 20:00 на телеканалах 1+1 Україна та ТЕТ.