"А де зараз Валерій?": Галич з O.Torvald розповів про давній конфлікт з Меладзе

Валерій Меладзе фактично" викинув" українського музиканта з українського шоу-проєкту.

https://glavred.net/stars/a-de-zaraz-valeriy-galich-z-o-torvald-rozpoviv-pro-davniy-konflikt-z-meladze-10583576.html Посилання скопійоване

Галич різко висловився про російських зірок на українському телебаченні / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Український рок-музикант, соліст гурту O.Torvald Женя Галич в інтервʼю блогерці Еммі Антонюк підтвердив, що у далекому минулому пробувався на роль члена журі "Х-фактор". Невдачу на кастингу артист пояснює особистою неприязню російського співака Валерія Меладзе.

За його словами, Меладзе наскаржився команді телеканалу, що йому, мовляв, некомфортно з Галичем за одним суддівським столом.

відео дня

Сам музикант, за його ж твердженням, учасників кастингу шоу критикував (у ролі журі), і це, схоже, не сподобалося Меладзе.

"У мене був кастинг, на якому я всіх "розвалюю", критикую. Їм щось не сподобалося. І (це офіційна відповідь від каналу) Меладзе не сподобалося… Що йому, типу, буде не дуже комфортно сидіти з тобою… Ну і ще сказав, що у мене немає аудиторії. Питання, а де зараз Валерій?" - поцікавився Галич.

Сам Галич пригадав українцям, як багато років перед повномасштабним вторгненням РФ українське телебачення було переповнене російськими зірками.

"Тоді були всі (росіяни, - Главред), ти згадай… Ще сидів Сосєдов. Вони (росіяни, - Главред) за ці вісім років до повномасштабки відсиділи у журі, вони були головними на корпоративах, вони виступали на фестивалях. Вони знищували все, що було створено після 2014 року. Я думаю, що це теж було частиною плану якогось. Мені здається, що це було частиною плану з руйнування культурної єдності українців", - відповів Галич.

Хто такий Валерій Меладзе? Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий і актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, розкритого виданням "Агентство".

Женя Галич - що відомо про музиканта

Відомо, що у квітні 2022 року Женя Галич поповнив лави ЗСУ. Має офіцерське звання — лейтенант. У складі 135-го батальйону 114-ої окремої бригади тероборони брав участь у боях за Бахмут.

В серпні 2023 потрапив в ДТП разом з побратимами.

В жовтні 2023 скасував свій північноамериканський тур разом з гуртом "Друга Ріка", оскільки через напружену ситуацію на фронті командування не відпустило його в тур.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред