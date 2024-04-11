85-річну королеву Іспанії екстрено госпіталізували

Король Філіп VI вже прокоментував стан здоров'я своєї матері.

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Королева Іспанії Софія потрапила до лікарні - що сталося / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

85-річну королеву Софію, маму короля Філіпа VI, який наразі посідає іспанський престол, екстрено госпіталізували в мадридську лікарню Ruber. Про це повідомляє іспанське видання El Mundo. У королеви-матері виявили інфекцію сечовивідних шляхів.

Король уже двічі відвідував маму в лікарні. Філіп VI не став розкривати прогнози лікарів і називати терміни, коли її випишуть.

Між тим монарх зазначив, що королева Софія вже добре почувається. Вона хоче покинути медичний заклад, але поки що це неможливо.

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Варто зазначити, що королева Софія у своєму елегантному віці веде активний спосіб життя. В її покоях у палаці Ла Сарсуела є тренажери, а сама королева-мати вже багато років підтримує здорову дієту, з якої практично виключила м'ясо і рибу. Єдине, від чого мама короля не може відмовитися - різноманітні десерти та солодощі.

Хто така королева Софія? Донья Софія Грецька і Датська - дружина короля Іспанії Хуана Карлоса I, королева-консорт Іспанії (1975-2014), мати нині правлячого короля Іспанії Філіпа VI. Почесний академік Королівської академії витончених мистецтв "Сан-Фернандо" і Королівської академії історії. Президент "Фонду королеви Софії".

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