69-річний легендарний реслер Халк Хоган втретє одружується

Наречена Хогана лише на десять років старша за доньку шоумена.

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Халк Хоган оголосив про заручини зі Скай Дейлі / колаж: Главред, фото: instagram.com/hulkhogan

69-річна легенда реслінгу, актор, шоумен і музикант Халк Хоган (справжнє ім'я - Террі Джин Боллеа) готується втретє йти під вінець. Про це повідомляє NYpost.

Обраницею Хогана стала 45-річна Скай Дейлі, інструктор з йоги, з якою він познайомився на вечірці у спільних друзів, актора Коріна Немека і його подруги, а нині - дружини Сабріни Нова. Саме Нова, за словами реслера, переконала його покликати Дейлі на побачення.

Про заручини щаслива пара повідомила на весіллі Немека і Нова. Обручку з діамантом Хоган подарував своїй нареченій за три дні до цього.

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Для Халка Хогана це буде третій шлюб. Відносини з першою дружиною, Ліндою Клерідж, тривали 25 років (2008-1983), і закінчилися через невірність реслера, яку він, до речі, заперечує. У 2010 він одружився на Дженніфер Макденіел. У лютому 2022 року пара розлучилася. Від першого шлюбу у Хогана є двоє дітей.

Скай Дейлі - мама трьох дітей. Зі своєю сім'єю майбутнього чоловіка-реслера вона вже познайомила.

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