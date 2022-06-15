"Ліфчики - пережитки минулого": дружину Сергія Бабкіна підкололи за фото без білизни

Сніжана Бабкіна показала фотографії без білизни з США / instagram.com/snezhana_babkina

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка та тренер особистого зростання Сніжана Бабкіна викликала бурю збентеження, осуду і захоплення у шанувальників одночасно.

Такі суперечливі почуття викликали у фанатів артистки нові фотографії, якими вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Під час благодійного концертного туру Бабкіна з чоловіком відвідала США.

У Майамі пара прогулялася по парку сучасного мистецтва Wynwood Walls. Бабкіна показала кілька фотографій на тлі графіті, на яких було дуже помітно, що на вулиці був дощ і прохолодно, а вона забула надіти нижню білизну.

"Перед концертом у Маямі ми встигли побувати у такому яскравому місці! Wynwood — цілий район графіті. Неймовірно-яскравий район зібрав на своїх вулицях роботи всіх найкращих, світових майстрів стріт-арту. На території Wynwood Walls знаходиться безліч галерей і музеїв, великі арт-студії, магазини, вуличні арт-об'єкти. Більше 7000 кв м розмальованих стін. Вау! Був сильний дощ, у нас була лише година, але ми кайфонули максимально", - підписала фотографії артистка.

У коментарях помітили, що холодна погода помітна по фотографіях Бабкіної неозброєним поглядом, пожартували над її забудькуватістю і похвалили за відсутність прагнення підтримувати пуританські умовності: "М-так, щось забула одягнути)", "Ура, ти не носиш ліфчики, пережитки минулого! Око радіє!", "Прохолодно там?"

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