23-річна "Русалонька" Холлі Бейлі народила первістка

23-річна американська співачка, п'ятиразова номінантка на Греммі та акторка, відома завдяки головній ролі у фільмі "Русалонька", Холлі Бейлі наприкінці 2023 року отримала особливий новорічний подарунок - на світ з'явився її син.
Новиною про поповнення в родині артистка поділилася у своєму блозі в Instagram. Вона опублікувала фотографію крихітної долоньки новонародженого, яку дбайливо тримають в своїх руках мама і тато.
Бейлі та її бойфренд, репер DDG (Дерріл Дуейн Гранберрі-молодший), назвали первістка Хейло. Малюк вже обзавівся першим подарунком від батьків - золотим іменним браслетом з гравіюванням.
"Найкраще, що 2023 рік міг зробити для мене, це подарувати мені мого сина... Ласкаво просимо у світ, мій Хейло! Світ відчайдушно жадає пізнати тебе", - підписала перше фото сина зірка.
Холлі Бейлі запідозрили у вагітності ще в жовтні, коли артистку помітили папараці під час прогулянки з партнером. Незважаючи на явно кругленький живіт, молода мама ретельно намагалася приховати своє цікаве положення.
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