Ведучий " Сніданок. Вихідний" Олександр Попов одружився

Популярний артист розповів, як познайомився з дружиною, де зробив пропозицію, а також розкрив подробиці їх незвичайного вінчання.

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Олександр Попов одружився - ведучий розповів про дружину / колаж: Главред, фото: instagram.com/akter

Український актор і ведучий, відомий по роботі в ранковому шоу "Сніданок. Вихідний", Олександр Попов вперше зізнався, що його серце невільне, і він тепер одружений чоловік. В інтерв'ю для "Слава +" артист розповів, хто його дружина, а також розкрив подробиці одруження.

Так Попов повідомив, що познайомився з коханою на ім'я Галина завдяки каналу 1+1 - вона працювала там стилістом. Спершу між ними були натягнуті відносини, тому що він вередував, як дитина, а вона за характером дуже норовлива.

Проте з часом Галина і Олександр закохалися і закрутили роман. "Вона стилістка, ми познайомилися на каналі. Але за фактом вона не працює на каналі давно, вже щонайменше два роки точно. Вона працювала, у нас був невеличкий роман, стосунки. Вона мене якийсь певний період ненавиділа, бо я вже дуже норовливий: "Це я не хочу одягати, це мені не подобається". Але з часом приборкав. Я довго її приборкував. Вона галичанка, а як каже Ігор Циганик, як галичанки, ух це складні. Вона з Калуша", - каже Попов.

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Ведучий зробив пропозицію руки і серця обраниці ще до війни в романтичній обстановці на її День народження під час відпочинку в Римі. Через повномасштабне вторгнення пара так і не зіграла весілля, крім того Олександр і Галина не розписані - вони уклали шлюб перед Господом.

"Мені здається, це важливіше. І ми повінчалися просто вдвох, нікого не було. Було прикольно те, що у нас весілля було в церкві, вона ще не добудована від слова зовсім. Плитка була затягнута поліетиленом, там будівельне риштовання стоїть, одна ікона. І ми були перші, хто повінчався там", - поділився Попов.

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