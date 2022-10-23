20 років без Анатолія Євдокименка: Софія Ротару в сльозах показала могилу коханого чоловіка

Софія Ротару прийшла на могилу Анатолія Євдокименка на 20-ту річницю його смерті / instagram.com/sofiarotaru.official

Українська співачка і Народна артистка Софія Ротару сьогодні відзначила сумну дату в особистому календарі - 20 років минуло з дня смерті її гаряче коханого чоловіка, музиканта і Народного артиста України Анатолія Євдокименка.

Анатолій Кирилович пішов з життя 23 жовтня 2002 року в Києві через наслідки інсульту. Ротару досі не може оговтатися від смерті чоловіка і щорічно поминає коханого в дні його народження і смерті.

На своїй сторінці в Instsrgam Софія Михайлівна показала могилу Євдокименка, яку відвідала в день 20-ої річниці смерті.

"Серце розбите. 20 років..." - підписала фото вона. у кадрі Ротару стоїть біля пам'ятника чоловікові, вдивляється в його портрет, увічнений в камені. Очі співачки приховують сонцезахисні окуляри, а її губи, схоже, зрадницьки тремтять.

Софія Ротару і Анатолій Євдокименко прожили в шлюбі 34 роки, до самої смерті музиканта. У шлюбі у них народився єдиний син - Руслан Євдокименко. Син Руслана названий на честь покійного дідуся Анатолієм.

Софія Ротару прийшла на могилу Анатолія Євдокименка на 20-ту річницю його смерті / instagram.com/sofiarotaru.official

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