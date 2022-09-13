Суддя Майстер-шеф Ліза Глінська з голеною головою розповіла про свою "війну на виживання"

Відомий кондитер Глінська відкрила шанувальникам саму страшну сторінку свого життя, яка привела її до важливого рішення.
Український кондитер, суддя шоу Майстер-шеф і фудблогерка Єлизавета Глінська шокувала шанувальників раптовим перетворенням. Більше чотирьох сотень тисяч читачів побачили її без її розкішного волосся.
На своїй сторінці в Instagram вона поділилася історією про те, чому багато років тому вона поголилася практично наголо. До такого радикального кроку її підштовхнула втрата дитини.
"Це був важкий період мого життя. Я намагалася все змінити, виправити... Це була моя війна на виживання, з собою. Я втратила дитину. Я впевнена, що для кожної жінки немає нічого страшнішого за це... Коли помирає твоя дитина. Життя далі немає сенсу... Ти помираєш разом...", - поділилася гірким спогадом Глінська.
Лікарська помилка призвела до того, що дитина кондитера померла. Такий удар сильно підкосив її, але і подарував надію на майбутнє. Зараз Глінська виховує сина свого другого чоловіка і впевнена - скоро і вона зможе привести в цей світ нове життя.
"Я знайшла в собі силу побороти це горе, перемогти в цій війні зі своїм болем... Який кожного дня виїдав мене зсередини. Я знайшла сенс життя і вірила, і вірю, що все буде добре... І я обов’язково стану Мамою", - підкреслює вона.
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