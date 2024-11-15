Дмитро Монатік ненавмисно розкрив стать майбутньої дитини - деталі

Дмитро Монатік випадково розкрив секрет.

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Дмитро Монатік незабаром стане батьком трьох синів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Монатік

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Дмитро Монатік дав нове інтерв'ю

Співак проговорився, що скоро у нього народиться третій син

Український популярний співак Дмитро Монатік, який зовсім скоро стане багатодітним батьком, ненароком назвав стать майбутньої дитини.

Під час інтерв'ю для "Ранку у великому місті" співак поділився щасливою новиною. Дмитро розповідав, як відреагували його сини на поповнення в сім'ї та випадково сказав, що буде "братик".

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"Уже як дорослим чоловікам. Старший син Даня такий: Так? Серйозно? Буде братик!" - зізнався Монатік.

Потім артист засміявся і навіть спробував виправитися, але вже всі зрозуміли, що в нього з дружиною Іриною буде ще один син.

Також Дмитро зазначив, що старший син Данило був дуже радий новині, а молодший Платон засмутився, адже він був найменшим у родині. Але дуже скоро і Платон зрадів і почав проявляти інтерес.

Зазначимо, Ірина Монатік народжуватиме в Києві, оскільки для подружжя дуже важливо бути разом, коли радісно і коли складно.

Дмитро Монатік - останні новини по темі

Раніше, як повідомляв Главред, Дмитро Монатік розповів, чому українці не сприймають рішення співачки Світлани Лободи повернутися на Батьківщину і повернути собі колишню славу.

А також співак Монатік розповів про те, як переходив на українську мову і чому його дратує слово "перевзувся". І висловив свою думку про те, що потрібно власним прикладом заохочувати людей до "лагідної українізації".

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Хто такий MONATIK? Дмитро Монатік, сценічний псевдонім MONATIK - український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", суддя танцювального шоу "Танці з зірками" і тренер вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України.

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