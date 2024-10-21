"Вона сказала "Так": Melovin несподівано натякнув на заручини

Тиждень тому український співак Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) ще розповідав у пресі, що він самотній та болісно переживає зраду попереднього партнера. Сьогодні артист шокує шанувальників імовірним заручинами.
У блозі зірки в Instagram з'явився знімок: його рука в чорному костюмі та білій сорочці тримає витончену жіночу ручку, прикрашену браслетом. На пальці зі світлим манікюром видніється велика каблучка незвичайної форми.
"Вона сказала "Так", - підписав знімок Меловін. Коментарі до посту він закрив.
Український блогер-пліткар Беспалов припустив, що заручинами Бочарова в даному випадку і не пахне, і назвав фото "ще одним піар-кейсом". Втім, це не заважає шанувальникам співака вже гадати про те, хто ж ця щасливиця на фото.
Зрештою, заручини також можуть виявитися і справжніми: Melovin - шанувальник нестандартних рішень, а його особисте життя так і залишається загадкою попри те, що в пресі він розповідає про нього досить часто.
Хто такий Melovin?
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
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