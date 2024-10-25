Українську співачку вдарили під час концерту

Klavdia Petrivna постраждала під час власного концерту.

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Klavdia Petrivna отримала травму під час концерту / Колаж Главред, фото Музвар

Коротко:

Під час концерту танцюрист вдарив Klavdia Petrivna

Артистка перевела все в жарт

Під час концерту в Умані, українську співачку Klavdia Petrivna вдарили прямо на сцені, коли співачка виконувала один із хітів.

Інцидент трапився просто під час виступу співачки і навіть потрапив на камери.

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Під час виконання пісні "Императоры" один з учасників балету випадково вдарив співачку під час хореографії. "Шанувальники були шоковані, але Klavdia Petrivna перевела ситуацію в жарт і продовжила шоу, не зупиняючи його ні на мить", - пише Muzvar.

Хто така Klavdia Petrivna Klavdia Petrivna - українська співачка та авторка пісень, справжнє ім'я - Соломія Опришко. Набула великої популярності в соціальній мережі TikTok. Її треки набирають мільйони прослуховувань на YouTube і стрімінгових сервісах. Співачка довгий час залишалася таємничою незнайомкою, а потім все ж розкрила свою особистість.

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Нагадаємо, раніше українська відома співачка Марія Бурмака прокоментувала два сольні концерти в київському Палаці спорту популярної співачки Klavdia Petrivna (Соломія Опришко).

Раніше зіркова стрибунка Марина Бех-Романчук уперше зізналася, чому не завела дітей після того, як вийшла заміж за олімпійського чемпіона Михайла Романчука.

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