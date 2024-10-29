Тетяна Піскарьова рознесла зрадницю Тодоренко

Тетяна Піскарьова згадала, як зрадниця Тодоренко тільки починала ставати знаменитою.

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Тетяна Піскарьова розповіла, якою була Тодоренко / Колаж Главред, фото Instagram/piskareva.tanya

Про що розповіла Піскарьова:

Тодоренко була дуже цілеспрямованою

Запроданка Регіна обрала гроші

Співачка викреслила зрадницю зі свого життя

Українська співачка Тетяна Піскарьова розповіла про те, як ставала популярною зрадниця України Регіна Тодоренко, яка зараз активно будує кар'єру в терористичній Росії.

Як розповіла вона в інтерв'ю РБК, Тодоренко була дуже гнучка і цілеспрямована. "Вона була відкрита, гучна була, яскрава. Мені здається, що коли вона починала будувати якісь стосунки в Росії, то це було, по-перше, пов'язано з її цілеспрямованістю. Напевно, вона вважала, що Україна повинна підкоритися їй тільки після того, як вона підкорить російський шоу-бізнес, я так думаю", - вважає Тетяна Піскарьова.

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Хто така Тетяна Піскарьова Тетяна Піскарьова - українська співачка, композиторка, Заслужена артистка України (2003). Через кілька місяців після початку російської збройної агресії проти України Тетяна Піскарьова написала пісню "Мамина молитва", яка стала першим "Музичним листом на війну" з однойменного циклу пісень співачки. Вона заміжня і виховує двох доньок.

На думку Піскарьової, тоді багато артистів вважали, що спочатку потрібно стати знаменитим у Росії, щоб тобі підкорився музичний олімп України.

"Така думка існувала багато років. Начебто перший крок такий. Але всі забувають, що перший крок вони робили і роблять завжди в Україні. Тому що в Україні найкращі фахівці в навчальних закладах", - додає вона.

На думку Піскарьової, у випадку з Тодоренко вирішальними стали гроші.

"Я думаю, що це гроші. Я думаю, що це статус грошей. Вона вийшла заміж, знаєте, насолодилася, напевно, статками", - зазначила Піскарьова.

Таких людей як Тодоренко співачки викреслюють зі свого життя.

"А викреслюємо ми сьогодні багатьох людей навіть підсвідомо. Не спеціально, тому що Регіна мені нічого поганого не зробила, але вона сьогодні відверто транслює зрадницьку позицію. Вона просто забула, звідки вона і що вона з себе представляє, і звідки вона почала пити воду. А в той колодязь вона просто плює", - підсумувала народна артистка України.

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Зазначимо, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

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