Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Страшно" красива міс "ДНР" отримала нагороду за підтримку окупантів

Олена Кюпелі
21 лютого 2025, 14:26оновлено 21 лютого, 15:10
213
Жінка пишається дипломом, який їй підписав військовий злочинець.
Так звана Королева так званої ДНР
Так звана Королева так званої "ДНР" (террористическая организация. - ред.) / Колаж Главред, фото Instagram/koroleva_andrievskaya

Коротко:

  • Хто підписав документ "міс"
  • За які заслуги її нагородили

Самопроголошений "ідол краси" самопроголошеної ДНР, "міс республіка" Аліна Андрієвська отримала грамоту.

У найкращих радянських нафталінових традиціях, з дозволу сказати, модель, отримала паперовий диплом, де їй висловлюють подяку за підтримку російських терористів і окупантів.

відео дня

Нагороду "королева ДНР" отримала ще 11 лютого, а пізніше похизувалася нею в соцмережі Instagram. Вона відкрито не говорила у своєму блозі про те, що допомагає росіянам. Вона тільки постила моторошні фото і відео свого перекроєного обличчя, вважаючи, що вона красива.

Зокрема, диплом їй вручили за "особливий внесок у зміцнення бойової співдружності". Про те, як силіконова "королева" її зміцнювала, можна тільки здогадуватися.

У дипломі їй також дякують за "сприяння у вирішенні завдань "СВО" (нападу на Україну - авт.) покладених на угруповання "Центр".

Військовий злочинець Мордвічев підписав диплом зрадниці з Донецька
Військовий злочинець Мордвічев підписав диплом зрадниці з Донецька / Фото Instagram/koroleva_andrievskaya

Диплом їй підписав російський бойовик і окупант Андрій Мордвічев, який командує угрупованням "Центр" і, як каже Вікіпедія, Мордвічев може бути причетний до скоєння військових злочинів під час боїв і блокади Маріуполя, зокрема через напад, перешкоджання гуманітарній допомозі та евакуації, а також злочинів проти людяності.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше в мережі завірусилося відео, від якого, за словами користувачів, можна отримати інсульт. І на ньому не інопланетяни, а жінка. І це якраз героїня цього ролика - "міс ДНР".

Раніше також Главред писав про те, як самопроголошений "ідол краси" образилася на українку, яка поставила під сумнів справжність її сумки з пітона Біркін. Андрієвська навіть записала окремий ролик, де насварила якусь дівчину, яка нібито коментує всі її ролики і навіть "сміє" ставити під сумнів вбрання та аксесуари "міс".

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Бойовий і сміливий лідер: Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

Бойовий і сміливий лідер: Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

16:44Україна
Суперечки позаду: в ЗМІ розповіли про прорив в угоді України і США щодо копалин

Суперечки позаду: в ЗМІ розповіли про прорив в угоді України і США щодо копалин

16:41Україна
Переговори РФ і США можуть нашкодити Білорусі: Лукашенко сказав, чого боїться

Переговори РФ і США можуть нашкодити Білорусі: Лукашенко сказав, чого боїться

16:04Світ
Реклама

Популярне

Більше
Скільки води використовує пральна машина: цифра здивує багатьох

Скільки води використовує пральна машина: цифра здивує багатьох

Даніель Салем розкрив правду про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Даніель Салем розкрив правду про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Гороскоп на завтра 22 лютого: Терезам - несподівані подарунки, Рибам - чудовий день

Гороскоп на завтра 22 лютого: Терезам - несподівані подарунки, Рибам - чудовий день

Найвища ціна за 10 років: в Україні рекордно подорожчав популярний продукт

Найвища ціна за 10 років: в Україні рекордно подорожчав популярний продукт

Розпродаж через надлишок: українців попередили про обвал цін на ключовий овоч

Розпродаж через надлишок: українців попередили про обвал цін на ключовий овоч

Останні новини

16:53

Сини Крістіни Орбакайте остаточно посварилися - що сталося

16:44

Бойовий і сміливий лідер: Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

16:41

Суперечки позаду: в ЗМІ розповіли про прорив в угоді України і США щодо копалин

16:29

Останній шанс цієї зими: яким ТОП-4 знакам зодіаку повезе в кінці лютого

16:12

"Їжа емоційна": мільйонер дав пораду, як заощадити багато грошей

Сотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпостСотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпост
16:04

Переговори РФ і США можуть нашкодити Білорусі: Лукашенко сказав, чого боїться

15:22

Щасливі: молодиця Петросяна вивезла дітей із Росії

15:19

Які 3 страви більшість людей неправильно зберігають у холодильнику: відповідь експерта

15:15

Україні не можна погоджуватися на припинення бойових дій: Сотник назвав причинуВідео

Реклама
15:02

22 лютого: яке церковне свято, день ангела і як поминати померлих

15:00

Фактчекінг: чи правдиві заяви Трампа про допомогу від США на $350 мільярдів

14:42

Гімнастка Анна Різатдінова втілила мрію дівчинки, тато якої загинув, захищаючи Україну

14:41

М'ясопусна субота: що категорично не можна робити 22 лютого

14:29

Одним "кліком": експерт застеріг, як США можуть зупинити ЗСУ на полі бою

14:26

"Страшно" красива міс "ДНР" отримала нагороду за підтримку окупантів

14:18

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках із грабіжником банку за 19 сек

13:36

"Відкриє нові можливості": в Україні можуть заблокувати російську музику

13:14

Виведення військ з України: експерт назвав сценарій, як поставити РФ на розтяжку

13:05

Де заховані рукавички: лише люди з високим IQ знайдуть розгадку за 11 секунд

12:44

"Весна нам уже підморгує": синоптик назвала точну дату потепління в Україні

Реклама
12:42

"Путін дійде до Львова": Сотник сказав, на що Україні ніколи не можна погоджуватисяВідео

12:39

"Неприємний тип": зірки серіалу Парочка слідчих прокоментували свої ролі

12:39

"Подружився" з Путіним: спецпредставник Трампа розповів про візит до Москви

12:04

Український ведучий висловився про військову службу Ігоря Ласточкіна - деталі

11:55

Ріанна та її чоловік готуються до появи третьої дитини

11:52

Деяким пенсіонерам України заблокують виплати: хто втрачає право на пенсію

11:28

Як повернути до життя зів'ялі троянди - оживляємо квіти в домашніх умовах

11:27

"Кремль розгортає масштабну війну": ЦПД розкрив небезпечні сценарії

11:23

У Трампа видалили всі проукраїнські згадки в заяві G7 - NYT

11:14

Буде потужний вітер і 18-градусний мороз: Україну атакує холоднеча

10:43

Китайський гороскоп на завтра 22 лютого: Тиграм - загроза, Коням - гнів

10:23

Замість дорогого лосося: 5 доступних продуктів із високим вмістом Омега-3

10:22

"Немає апетиту": у США висловилися про продовження військової допомоги Україні

09:45

РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до 24 лютого: у ГУР зробили заяву

09:33

"Боюся викашляти внутрішні органи": Наталя Могилевська тяжко захворіла

09:33

Трамп розсердився на Зеленського: Вашингтон і Київ готують нову угоду - Axios

09:30

Макрон заявив про небезпеку капітуляції України: "Не можна допустити припинення вогню"

09:30

Індексація пенсій, дешевші ліки та ануляція медичних декларацій: що змінюється для українців з 1 березня

09:28

Гороскоп на завтра 22 лютого: Терезам - несподівані подарунки, Рибам - чудовий день

09:01

Які каші можна їсти щодня: експерти назвали 7 найкорисніших круп

Реклама
08:36

Трамп вимагає, щоб Європа "здала" Україну Росії за 3 тижні – депутат ЄП

08:10

Тотальний шторм: що придумала РФ до 24 лютогоПогляд

08:07

У ФБР - новий глава: чим "прославився" Кеш Пател і що говорив про Україну

06:59

ЗСУ просунулися під Покровськом: в ISW розкрили ситуацію на фронті

06:10

Що привело Трампа до стану нестримуваного словесного проносу?Погляд

05:30

Розпродаж через надлишок: українців попередили про обвал цін на ключовий овоч

05:05

Що таке "циганський піт": лише одиниці правильно пояснять фразуВідео

04:30

Переговори з Росією: Загородній назвав головні козирі УкраїниВідео

03:37

Знають одиниці: названо 4 перевірені ознаки того, що кіт любить свого господаря

03:30

Ігнорувати не можна: водіям розповіли про важливі червоні знаки на панелі авто

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти