"Страшно" красива міс "ДНР" отримала нагороду за підтримку окупантів

Жінка пишається дипломом, який їй підписав військовий злочинець.

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Так звана Королева так званої "ДНР" (террористическая организация. - ред.) / Колаж Главред, фото Instagram/koroleva_andrievskaya

Коротко:

Хто підписав документ "міс"

За які заслуги її нагородили

Самопроголошений "ідол краси" самопроголошеної ДНР, "міс республіка" Аліна Андрієвська отримала грамоту.

У найкращих радянських нафталінових традиціях, з дозволу сказати, модель, отримала паперовий диплом, де їй висловлюють подяку за підтримку російських терористів і окупантів.

відео дня

Нагороду "королева ДНР" отримала ще 11 лютого, а пізніше похизувалася нею в соцмережі Instagram. Вона відкрито не говорила у своєму блозі про те, що допомагає росіянам. Вона тільки постила моторошні фото і відео свого перекроєного обличчя, вважаючи, що вона красива.

Зокрема, диплом їй вручили за "особливий внесок у зміцнення бойової співдружності". Про те, як силіконова "королева" її зміцнювала, можна тільки здогадуватися.

У дипломі їй також дякують за "сприяння у вирішенні завдань "СВО" (нападу на Україну - авт.) покладених на угруповання "Центр".

Військовий злочинець Мордвічев підписав диплом зрадниці з Донецька / Фото Instagram/koroleva_andrievskaya

Диплом їй підписав російський бойовик і окупант Андрій Мордвічев, який командує угрупованням "Центр" і, як каже Вікіпедія, Мордвічев може бути причетний до скоєння військових злочинів під час боїв і блокади Маріуполя, зокрема через напад, перешкоджання гуманітарній допомозі та евакуації, а також злочинів проти людяності.

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Нагадаємо, раніше в мережі завірусилося відео, від якого, за словами користувачів, можна отримати інсульт. І на ньому не інопланетяни, а жінка. І це якраз героїня цього ролика - "міс ДНР".

Раніше також Главред писав про те, як самопроголошений "ідол краси" образилася на українку, яка поставила під сумнів справжність її сумки з пітона Біркін. Андрієвська навіть записала окремий ролик, де насварила якусь дівчину, яка нібито коментує всі її ролики і навіть "сміє" ставити під сумнів вбрання та аксесуари "міс".

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