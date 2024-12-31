Софія Ротару перейшла на українську мову і звернулася до шанувальників - причина

Софія Ротару вийшла на зв'язок із шанувальниками.

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Софія Ротару привітала українців / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Коротко:

Софія Ротару зробила виняток і звернулася до шанувальників

Співачка привітала їх українською мовою

Українська співачка Софія Ротару, яка тривалий час жила і працювала в країні-терористі РФ, але у 2022 році все ж підтримала Україну, з'являється в соцмережах дуже рідко.

На честь Нового року співачка все ж опублікувала на своїй сторінці в Іnstagram привітання.

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"З Новим роком!" - написала Ротару на тлі новорічної ялинки.

Зазначимо, Ротару часто все ж використовує російську мову, але цього разу написала привітання українською.

Привітання від Софії Ротару / фото: скрін instagram.com, Софія Ротару

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Софія Ротару - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше сестра Софії Ротару розповіла, як часто бачиться з артисткою і що вона зараз перебуває в Києві. Інформацію про артистку підтвердили й українські блогери в Мережі, які обговорювали у фанатських групах двох співачок.

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А також Софія Ротару привітала свою онуку Соню Євдокименко з днем народження. Зазначимо, зараз Соня живе в США і зустрічається з мільярдером Максом Лернером, про роман стало відомо зовсім недавно з соцмереж Євдокименко.

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Хто така Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".



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