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Софія Ротару перейшла на українську мову і звернулася до шанувальників - причина

Еліна Чигис
31 грудня 2024, 15:47
88
Софія Ротару вийшла на зв'язок із шанувальниками.
Софія Ротару
Софія Ротару привітала українців / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Коротко:

  • Софія Ротару зробила виняток і звернулася до шанувальників
  • Співачка привітала їх українською мовою

Українська співачка Софія Ротару, яка тривалий час жила і працювала в країні-терористі РФ, але у 2022 році все ж підтримала Україну, з'являється в соцмережах дуже рідко.

На честь Нового року співачка все ж опублікувала на своїй сторінці в Іnstagram привітання.

відео дня

"З Новим роком!" - написала Ротару на тлі новорічної ялинки.

Зазначимо, Ротару часто все ж використовує російську мову, але цього разу написала привітання українською.

Привітання від Софії Ротару
Привітання від Софії Ротару / фото: скрін instagram.com, Софія Ротару
інфографіка, Софія Ротару, Ротару
Софія Ротару / інфографіка: Главред

Софія Ротару - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше сестра Софії Ротару розповіла, як часто бачиться з артисткою і що вона зараз перебуває в Києві. Інформацію про артистку підтвердили й українські блогери в Мережі, які обговорювали у фанатських групах двох співачок.

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А також Софія Ротару привітала свою онуку Соню Євдокименко з днем народження. Зазначимо, зараз Соня живе в США і зустрічається з мільярдером Максом Лернером, про роман стало відомо зовсім недавно з соцмереж Євдокименко.

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Хто така Софія Ротару

Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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