Путініста Пєвцова засудили до 10 років в'язниці

Пєвцов розповідав, як він особисто "голосував за приєднання" тимчасово окупованих районів.

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Пєвцов скоро залишиться без роботи / Колаж Главред, фото Instagram/ dima_pevtsov

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За що засудили путініста Пєвцова

На який термін він може сісти

Російський оскаженілий актор-путініст, який останнім часом добряче вдарився в релігію Дмитро Пєвцов, отримав 10 років в'язниці заочно.

Засуджений є депутатом держдуми терористичної Росії і входить до кола наближених до кремля "публічних діячів", які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення РФ.

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За даними СБУ, задокументовано, як Пєвцов неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участю Путіна. Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів Росії, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

Крім того, в інтерв'ю російським пропагандистам Пєвцов розповідав, як він особисто "голосував за приєднання" тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

Серед іншого він заперечував військові злочини росіян на тимчасово захоплених територіях нашої держави, зокрема в Маріуполі.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд заочно визнав Пєвцова винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст.436 (пропаганда війни).

Зловмиснику призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше Главред писав про те, що в одній із пропагандистських програм на YouTube, Пєвцов відповідав на короткі запитання авторів програми. Так, на запитання про те, чи хотів би Пєвцов стати президентом, актор почав вихваляти російського диктатора Путіна, при цьому виправдовуючи всі його дії "волею божою".

Раніше також Дмитро Пєвцов, який одним із перших підтримав війну в Україні, вразив своїм цинізмом щодо мобілізованих росіян. Пафосні промови перед майбутніми смертниками пропутінський артист виголошував у дорогущому костюмі.

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