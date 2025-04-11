Популярному американському акторові діагностували смертельне захворювання

Артист просить залишити його і його сім'ю в спокої і дати їм час.

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У Еріка Дейна діагностували смертельне захворювання / Колаж Главред, фото Instagram/realericdane

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Що відомо про хворобу актора

Що заявив сам артист

В американського актора, який найбільш відомий за роллю доктора Марка Слоана в серіалі "Анатомія пристрасті" Еріка Дейна діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС). Про це він розповів ексклюзивно виданню PEOPLE.

"Мені поставили діагноз БАС", - ділиться він. "Я вдячний, що моя любляча сім'я поруч зі мною, поки ми проходимо цю наступну главу", - додав він.

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Що таке БАС (бічний аміотрофічний склероз) Бічний аміотрофічний склероз характеризується прогресуючим ураженням рухових нейронів, що супроводжується паралічем (парезом) кінцівок і атрофією м'язів. Виживаність пацієнта після встановлення діагнозу становить від 5 до 12 років.

52-річний актор одружений з Ребеккою Гейхарт, і у пари двоє дітей: Біллі Беатріс, 15 років, і Джорджія Джеральдін, 13 років.

Еріку Дейну діагностували смертельне захворювання / Фото Instagram/ realericdane

"Я почуваюся щасливим, що можу продовжувати працювати, і з нетерпінням чекаю повернення на знімальний майданчик "Ейфорії" наступного тижня", - сказав він. "Я люб'язно прошу вас надати моїй родині і мені усамітнення в цей час", - додав актор.

Еріку Дейну діагностували смертельне захворювання / Фото Instagram/ realericdane

Дейн, який грає патріарха сім'ї Джейкобс в "Ейфорії", має розпочати зйомки третього сезону популярного шоу HBO 14 квітня.

Еріку Дейну діагностували смертельне захворювання / Фото Instagram/ realericdane

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