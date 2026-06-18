"Плачу": Цекало покинув дружину в найважчий момент

Коротко:
- На що скаржиться дружина Цекало
- Що з нею сталося
Дружина російського продюсера Олександра Цекало, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, не може вийти зі свого важкого стану, поскаржилася на самотність.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
За словами Ервін, на фото вона займається своїм улюбленим хобі — плаче.
"Завтра у мене день народження. Я мала б уже бути вдома. У мене були квитки на матч Хорватії (моя улюблена команда). Я мала б бути в Техасі. Натомість я змінила чотири лікарні. Я оточена незнайомими людьми. Я далеко від своєї родини, друзів і мого цуценяти", — поскаржилася Ервін на самотність.
За її словами, її нога досі не працює. "У мене пекельно болить хребет. Чесно кажучи, думаю, Всесвіт мене неправильно зрозумів, коли я сказала, що хочу незабутній день народження", — додає вона.
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Про особу: Олександр Цекало
Олександр Цекало — радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" та "Прожекторперісхілтон". З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився щодо Великої війни.
Подейкують, що до Росії він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес — продюсерська компанія Sreda — продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.
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