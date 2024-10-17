Осіннє загострення: Dorofeeva на гастролях страждає від проблем зі здоров'ям

До кінця листопада українська співачка Надя Дорофєєва перебуває в концертному турі Україною, на грудень у неї також запланований міні-тур Європою. У такому щільному графіку складно тримати все під контролем.
Особливо це стосується здоров'я. Так Dorofeeva зізналася, що на гастролях у неї сталося загострення серйозної хвороби.
Зірка страждає від гастриту. У своєму блозі в Telegram вона поскаржилася, що в умовах турне піклуватися про своє здоров'я і лікуватися - не найпростіше і найприємніше завдання.
Проте і тут Додо знайшла привід не сумувати: вона вдосконалює свої знання про штучний інтелект і регулярно звертається до нього за порадою в тому, що стосується харчування при гастриті.
"Лікувати гастріт на гастролях - ще те задоволення. Але - якщо в когось є така ж біда - блііііін, як зручно питати все у чата джипіті (ChatGPT - прим. редактора). Я тепер кожен прийом їжі питаю у нього - чи можна те чи се. Такий прикол", - поділилася лайфхаком Надя Дорофєєва.
Хто така Надя Дорофєєва?
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
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