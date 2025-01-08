На концерт Земфіри в Дубаї не пускали з прапорами і заборонили "висловлювання"

Ви дізнаєтеся:
- Як пройшов концерт Земфіри
- Що там забороняли
Концерт російської співачки Земфіри в Дубаї, яка начебто підтримує Україну в її героїчному протистоянні проти Росії, пройшов під суворим контролем.
Як пише пропагандистський телеграм-канал Mash, Земфіра нібито відмовилася "від політичних висловлювань на концерті в Дубаї. Через страх скасування, штрафу і заборони на в'їзд в ОАЕ".
"Співачка виступила в Coca-Cola Arena. І напрочуд вийшло скромно: жодних звичних жовто-синіх прапорів, плакатів, спілкування і політоти. Обмежилася привітанням, привітанням з НГ і Різдвом, а також акуратним рядком, мовляв, ось ми зібралися тут: люди з Росії та пострадянських країн. Далі співала", - пишуть пропагандисти.
Повідомляється також, що нібито джерела з оточення організаторів, перед концертом із Земфірою серйозно поговорили і пригрозили проблемами з в'їздом і штрафом. "Глядачам заборонили прапори і плакати, на вході попереджали: ніяких криків і провокацій. Охорона уважно працювала під час усього заходу", - пишуть вони.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, ранішелегендарна російська співачка Земфіра, яка засудила путінський режим і вторгнення Росії в Україну, ще раз виступила з антивоєнною промовою на своєму концерті - цього разу в Лондоні.
Раніше Міністерство юстиції терористичної Росії, яка веде жорстоку війну проти України, поповнило список "іноземних агентів", зарахувавши до нього вісьмох осіб, зокрема співачку Земфіру.
Вас також може зацікавити:
- Співачка Земфіра стала іноагентом у Росії
- У РФ зібралися жорстко покарати Земфіру за підтримку України
- Земфіра подала до суду і вимагає скасувати статус "іноагента"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред