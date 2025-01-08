На концерт Земфіри в Дубаї не пускали з прапорами і заборонили "висловлювання"

Концерт Земфіри в Дубаї був під суворим контролем.

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Земфіра відіграла концерт у Дубаї / Колаж Главред, фото Instagram/zemfira

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Як пройшов концерт Земфіри

Що там забороняли

Концерт російської співачки Земфіри в Дубаї, яка начебто підтримує Україну в її героїчному протистоянні проти Росії, пройшов під суворим контролем.

Як пише пропагандистський телеграм-канал Mash, Земфіра нібито відмовилася "від політичних висловлювань на концерті в Дубаї. Через страх скасування, штрафу і заборони на в'їзд в ОАЕ".

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"Співачка виступила в Coca-Cola Arena. І напрочуд вийшло скромно: жодних звичних жовто-синіх прапорів, плакатів, спілкування і політоти. Обмежилася привітанням, привітанням з НГ і Різдвом, а також акуратним рядком, мовляв, ось ми зібралися тут: люди з Росії та пострадянських країн. Далі співала", - пишуть пропагандисти.

Повідомляється також, що нібито джерела з оточення організаторів, перед концертом із Земфірою серйозно поговорили і пригрозили проблемами з в'їздом і штрафом. "Глядачам заборонили прапори і плакати, на вході попереджали: ніяких криків і провокацій. Охорона уважно працювала під час усього заходу", - пишуть вони.

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Нагадаємо, ранішелегендарна російська співачка Земфіра, яка засудила путінський режим і вторгнення Росії в Україну, ще раз виступила з антивоєнною промовою на своєму концерті - цього разу в Лондоні.

Раніше Міністерство юстиції терористичної Росії, яка веде жорстоку війну проти України, поповнило список "іноземних агентів", зарахувавши до нього вісьмох осіб, зокрема співачку Земфіру.

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