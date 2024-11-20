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MONATIK, DOROFEEVA, KOLA зіграють казкових духів у святковому проєкті "Різдво. Ти не один"

Анна Підгорна
20 листопада 2024, 15:35
24
Телеканал 1+1 Україна готує святкову прем’єру "Різдво. Ти не один".
Alyona Alyona, Jerry Heil, Dorofeeva
Різдво. Ти не один на 1+1 Україна - 1+1 покаже святкову містерію / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Улюблені музиканти та артисти перевтіляться у образи казкових Різдвяних духів. Прем’єра музичного фільму відбудеться 24 грудня о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Цього Святвечора за традицією телеканал 1+1 Україна покаже особливий святковий проєкт "Різдво. Ти не один" світлу історію про різдвяне диво, на яке заслуговує кожен з нас.

За сюжетом головна героїня, дівчинка Марта, яка не має батьків, мріє знайти свою родину. Марті здається, що їй чогось не вистачає, щоб її удочерили, можливо, бути більш красивою, розумною чи дотепною. Подарувати необхідні якості та здійснити мрію Марти обіцяють фантастичні Різдвяні духи. Проте, чи варто ставати іншою, щоб заслужити любов?

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У дивовижних образах Різдвяних духів глядачі зможуть побачити улюблених артистів та музикантів: MONATIK, DOROFEEVA, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, ROXOLANA, TAYANNA, ZLATA OGNEVICH, KAZKA, Машу Єфросиніну, Юрія Горбунова, Катерину Осадчу, Наталі Солонік, Андрія Альохіна, Віктора Андрієнка, Дашу Квіткову, Ostrovskyi, KADNAY, OTOY, Максима Девізорова, Нікіту Добриніна та Schmalgauzen.

Казкові персонажі занурять у чарівний світ на межі вигадки та реальності. "ТУМАННА" запросить у світ мрій та ілюзій. "ВІТРИ" закружать у вихорі вічної гри та розваг. "ЛЮТА: ТА, ЩО ГОРИТЬ" пообіцяє необмежену владу чаклунки. "ОБЛУДИ: ТІ, ЩО ЗАБУВАЮТЬ" подарують вміння забувати все погане. "МАСЛЯНІ: ТІ, ЩО СМІЮТЬСЯ" розважать у світі постійного свята та жартів. "НІЧНИЦІ: ТІ, ЩО ЗРЯТЬ" допоможуть побачити майбутнє. "ТОЙ, ЩО ПІД ЛІЖКОМ ЖИВЕ" або страхітливий Бабайка спробує налякати, але виявиться малим та смішним.

"Різдво – це момент, коли трапляються неймовірні дива, лише варто в них вірити. Головне – приймати себе такими, якими ми є, неважливо, скільки нам років. Людям зараз особливо хочеться різдвяного тепла і затишку. Разом з командою ми хочемо створити теплу історію, яка підтримає та наповнить музикою і любов’ю", – говорить режисерка різдвяного проєкту Катя Царик.

Спеціально для "Різдво. Ти не один" буде написано саундтрек, а музичні хіти артистів прозвучать у новому прочитанні.

Над створенням проєкту працює команда Big Brave Events. Подивитись святковий проєкт можна буде на телеканалі 1+1 Україна у Святвечір.

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