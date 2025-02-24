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ЄС "прижучив" путіністів Галустяна і Барановську за підтримку війни в Україні

Анна Підгорна
24 лютого 2025, 22:51
286
Пропагандисти Михайло Галустян і Юлія Барановська потрапили під санкції.
Юлія Барановська, Михайло Галустян
Михайло Галустян і Юлія Барановська потрапили під новий пакет санкцій ЄС / колаж: Главред, фото: instagram.com/baranovskaya_tv, instagram.com/m_galustyan

Коротко:

  • ЄС оголосив новий санкційний список осіб та організацій, які загрожують незалежності нашій країні
  • До нього потрапили путіністи Михайло Галустян і Юлія Барановська

Європейський союз у день третьої річниці повномасштабної війни в Україні оголосив про запровадження санкцій проти низки осіб та організацій, які "загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України". Повний список опубліковано на офіційному сайті ЄС.

Загалом до нього увійшли 48 осіб і 35 організацій. До списку увійшли: власник АФК "Система" Володимир Євтушенков, гендиректор концерну "Алмаз-Антей" Ян Новіков, голова ради директорів "Мечела" Ігор Зюзін, гендиректор "Інтер РАО" Сергій Дрегваль, президент ЮГК Костянтин Струков, голова ОАК Вадим Бадеха та інші шанувальники "русского міра", викриті на схваленні та підтримці путіна і його військової політики.

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Також до санкційного списку ЄС потрапив комік Михайло Галустян за використання пропагандистських символів війни проти України, мілітаризацію молоді країни-окупанта та підтримку і здійснення дій і політики, які порушують права України на незалежність і територіальну цілісність.

Крім нього, під санкції Європейського союзу підпадає російська ведуча Юлія Барановська, яка "вела спонсоровані Кремлем пропагандистські шоу, спрямовані на посилення підтримки вторгнення з боку населення Росії, зокрема публічно пропагуючи воєнні злочини Росії, такі як насильницька депортація українських дітей". Також їй закидають збори коштів на потреби армії країни-агресора (зокрема заяви про виділення особистих фінансів для військових цілей), і відвідування окупованих РФ українських територій у пропагандистських цілях.

Санкції передбачають заборону на в'їзд і перебування в країнах ЄС та замороження рахунків у банках ЄС.

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Хто такий Михайло Галустян?

Михайло Галустян - російський актор кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, шоумен, гуморист, співак, сценарист, продюсер, телеведучий. З травня 2016 року входить до головного штабу військово-патріотичного руху "Юнармія". З 2016 року співпрацює з Міноборони росії в рамках Військово-патріотичного парку "Патріот", зокрема був організатором і автором ідеї військово-тактичних ігор росії. У 2019 році Галустяна внесли до бази даних Миротворець через те, що він "свідомо порушував кордони України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим" і за участь актора в "пропагандистських заходах". 7 січня 2023 року, на тлі вторгнення росії в Україну, внесений до санкційного списку України "за відвідування окупованих територій після початку вторгнення, участь у пропагандистських концертах, публічну підтримку війни і режиму путіна". 3 лютого 2023 року внесений до санкційного списку Канади як причетний до "поширення російської дезінформації та пропаганди", повідомляє Вікіпедія.

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