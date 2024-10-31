Акторові-путіністу з "Каменської" винесли вирок за наркотики в трусах

Справа Анатолія Руденка - коротко:
- взимку актора затримали з наркотиками - пакет був приклеєний під його спідньою білизною
- путініст провину визнав і був випущений на свободу до кінця слідства
- Руденку винесли вирок у кримінальній справі про зберігання речовин без мети збуту
У січні 2024 року актора-путініста Анатолія Руденка, відомого за серіалами "Каменська", "Дві долі", "Янгол-охоронець", "Повернення Мухтара" тощо, затримали в столиці країни-окупанта. Під час обшуку у артиста під спідньою білизною було виявлено пластиковий пакет із невідомою речовиною, яку пізніше ідентифікували, як наркотичну.
Руденко стверджував, що знайшов зіплок із забороненою речовиною в парку, коли вигулював собаку. Пакетик він забрав із собою, бо нібито вирішив, що це отрута для тварин. Як у такому разі наркотик опинився на його тілі, актор не розповів.
Утім, дуже швидко з поліцейської дільниці Руденко був випущений під чесне слово - зобов'язання про явку. Таку поблажливість до нього проявили нібито через те, що раніше путініст не мав проблем із законом, провину визнав і співпрацював зі слідством.
Проти Анатолія Руденка порушили кримінальну справу у зв'язку з незаконним зберіганням заборонених речовин без мети збуту. Як повідомляють росЗМІ, днями, через 9 місяців після злочину, акторові винесли вирок - 60 годин обов'язкових робіт, згідно зі ст. 228 КК рф.
Хто такий Анатолій Руденко?
Анатолій Руденко - російський актор театру і кіно, син акторки Любові Руденко. Найвідоміші роботи - серіали "Дві долі", "Ангел-охоронець", "Бідна Настя", "Каменська", "Повернення Мухтара". У лютому 2022 року підтримав війну в Україні, повідомляє Вікіпедія.
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