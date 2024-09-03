Ще два 'золота': в яких дисциплінах Україна краща на Паралімпіаді-2024

Українські спортсмени на Паралімпіаді у Парижі 2 вересня завоювали ще дві золоті медалі.

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Україна на Паралімпіаді-2024 / колаж: Главред, фото: paralympic.org.ua

Після п'ятого змагального дня на Паралімпійських іграх у Парижі українська команда виборола ще вісім нагород, дві із них золоті. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету.

2 вересня українські паралімпійці виграли дві золоті, дві срібні та чотири бронзові медалі. Чемпіонами у своїх видах спорту стали плавець Денис Остапченко та бігун Ігор Цвєтов.

відео дня

Відкрив медальний день для збірної України Андрій Трусов. Він фінішував другим на 400-метрівці вільним стилем (клас S7). На вирішальних 50 м український плавець випередив конкурента в боротьбі за "срібло" на 0.1 секунди.

Плавець Денис Остапченко / Фото: paralympic.org.ua

У запливі на 50 метрів на спині перемогу здобув Денис Остапченко. У цій дисципліні на подіум переможців піднявся ще один український спортсмен, Сергій Паламарчук завоював бронзу.

У запливі на 50 метрів вільним стилем українці знову відзначились подвійно, срібло виграв Ілля Яременко, а бронзу здобув Олексій Вірченко. Варто сказати, що наш третій спортсмен у цій дисципліні Максим Веракса посів четверте місце.

Бігун Ігор Цвєтов став триразовим чемпіоном Паралімпійських ігор. У забігу на 100 м він із особистим рекордом випередив двох "нейтральних" суперників. Переможний час українця – 11.43 секунд.

"Бронзу" у стрибках в довжину здобув Олександр Литвиненко. Також бронзову медаль для української команди принесла Зоя Овсій, яка метала диск.

За підсумками п'яти ігрових днів Україна посідає десяте місце. На першому місці, як і вчора, залишається команда Китаю. Другу сходинку посідають спортсмени із Британії, на третій сходинці паралімпійці із США.

Паралімпійські ігри 2024 (Паралімпіада-2024) Літні Паралімпійські ігри 2024 (офіційно — XVII літні Паралімпійські ігри) пройдуть з 28 серпня по 8 вересня 2024 року в столиці Франції Парижі. Змагання пройдуть на тих самих майданчиках, які перед цим використовувалися для літніх Олімпійських ігор 2024 року, пише Вікіпедія.

Результати України на Паралімпіаді-2024 - останні новини

Нагадаємо, 28 серпня у Парижі стартували Паралімпійські ігри 2024 року. Від України участь братиме 140 спортсменів, серед яких 96 чоловіків і 44 жінки.

Раніше стало відомо, що перше "золото" на Паралімпіаді для України приніс Олександр Комаров у плаванні.

Напередодні, 1 вересня, українська команда виборола дві золоті медалі на Паралімпіаді у Парижі.

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