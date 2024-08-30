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Паралімпіада-2024: на якому місці Україна та скільки медалей вже завоювала

Степан Гафтко
30 серпня 2024, 01:47
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Після першого ігрового дня на Паралімпіаді українські спортсмени вже завоювали свої перші медалі.
Паралімпіада-2024: на якому місці Україна та скільки медалей вже завоювала
Паралімпіада-2024, перші медалі України / колаж: Главред, фото: Національний комітет спорту інвалідів України

Українські паралімпійці стартували на змаганнях у Парижі та в перший ігровий день змогли завоювати чотири медалі. Про це йдеться на офіційному сайті Міжнародного паралімпійського комітету.

У перший ігровий день наші спортсмени завоювали всі свої нагороди у змаганнях із плавання.

відео дня

"Срібло" вибороли Антон Коль (100 м, спина, клас S1) та Ірина Пойда (200 м, вільний стиль, клас S5). А бронзові нагороди дісталися Анні Гонтар (50 метрів, вільний стиль, клас S6) та Олександру Комарову (200 м, вільний стиль, клас S5).

29 серпня змагання проводились у 12 видах спорту: бочі, голболі, стрільбі з лука, бадмінтоні, велотреку, плаванні, настільному тенісі, тхеквондо, кульовій стрільбі, волейболі сидячи, баскетболі та регбі.

Наразі відомо, що Україна у загальному заліку займає 17 місце, але вся боротба ще попереду. На першому місці Китай, після першого дня змагань спортсмени із цієї країни вибороли 4 золоті медалі.

Також в топ-5 входять Велика Британія, Італія, Нідерланди та Франція.

Паралімпійські ігри 2024 (Паралімпіада-2024)

Літні Паралімпійські ігри 2024 (офіційно — XVII літні Паралімпійські ігри) пройдуть з 28 серпня по 8 вересня 2024 року в столиці Франції Парижі. Змагання пройдуть на тих самих майданчиках, які перед цим використовувалися для літніх Олімпійських ігор 2024 року, пише Вікіпедія.

Паралімпійські та Олімпійські ігри 2024 - останні новини

Нагадаємо, 29 серпня у Парижі відбулась церемонія відкриття Паралімпійських ігор. Україну на ній представляють 140 спортсменів.

Раніше стало відомо, що на Олімпійських іграх, які вже завершились у Парижі, українська стрибунка Ярослава Магучіх виборола золоту медаль.

Ттакож на Олімпіаді відзначився український боксер Олександр Хижняк, який у фіналі виграв у представника Казахстану Нурбека Оралбая.

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