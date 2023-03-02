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Залаштунки смарагдового бізнесу Колумбії: прем’єра нового сезону Світу навиворіт з Дмитром Комаровим

2 березня 2023, 14:31
Відправляйтеся на пошук легендарного "золотого міста" Ельдорадо у компаніїї досвідченого мандрівника на "1+1 Україна".
Світ Навиворіт з Дмитром Комаровим
Світ Навиворіт з Дмитром Комаровим - новий сезон в Колумбії / Прес-служба

Досі не вщухає хвиля обговорень авторського документального проекту "РІК" Дмитра Комарова, що вийшов минулого тижня та відкрив глядачам досі невідомі подробиці повномасштабної війни. А телеканал "1+1 Україна" вже готує нову прем’єру від команди Дмитра – матеріал, знятий до лютого 2022 року.

3 березня о 19:30 на "1+1 Україна" покажуть перший випуск проєкту Світ навиворіт про Колумбію. Цей сезон Дмитро Комаров зняв до повномасштабного вторгнення. Він повернувся з Колумбії до України за лічені дні до 24 лютого, та прем’єру довелось відкласти через початок повномасштабної російської агресії. Та все ж журналіст вирішив випустити сезон, щоб підтримати українців у складні часи та подарувати позитивні емоції, хоча б ненадовго відволікти від суворої реальності.

"Кожен з нас за цей рік навчився, здавалося б, неможливого – жити під час війни. Повноцінно, наскільки це можливо. На жаль, війна триває. І зараз треба особливо цінувати кожну мить. А в щоденному потоці страшних новин знаходити можливість відволікатися. Я сподіваюсь, що цей сезон Світу навиворіт зможе подарувати глядачам хоча б трохи нових емоцій та радощів, допоможе на годину віртуально зануритися в екзотичний світ далеких країн та спробувати забути про сувору реальність. Пригадати, що в світі багато добра і світла. Наша команда вирішила, що кадри, зроблені до початку повномасштабної війни, не можуть просто залишитись на полиці. Глядач має їх побачити. Тому все літо та осінь наша команда, окрім військової журналістики, паралельно займалась монтажем Колумбії", - сказав Дмитро.

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Всупереч поширеним думкам, Колумбія – це не тільки кавові плантації, запальна сальса та сумнозвісні наркокартелі. Сучасна Колумбія досі приховує так само багато таємниць, як і за часів першовідкривачів.

Мало хто знає, та це надзвичайно багата країна. Навіть в наш час в Колумбії можна стати мільйонером за мить. Її землі приховують величезні поклади золота, а під ногами лежить дорогоцінне каміння.

Світ Навиворіт з Дмитром Комаровим
Світ Навиворіт з Дмитром Комаровим - новий сезон в Колумбії / Прес-служба

Так, 90% найбільш якісних смарагдів планети видобувають у Колумбії. Смарагди – жаданий подарунок для жінок, предмет колекціонування та спосіб інвестування грошей. Зірки шоу-бізнесу одягають їх на червону доріжку, а члени королівських родин – на важливі прийоми. Неймовірно, але в Колумбії ці камені можна купити просто на вулиці.

Дмитро Комаров дізнається, як влаштований смарагдовий бізнес в Колумбії, розповість, які камені ціняться найбільше та покаже особливий рідкісний вид смарагда, що не знайти більше ніде у світі.

Також команда проекту спробує розгадати таємницю, яка століттями зводила з розуму шукачів скарбів. Це загадка легендарного золотого міста Ельдорадо. В Колумбії здавна золота було так багато, що місцеві племена навіть не вважали його особливою цінністю. Вони носили золоті прикраси, використовували цей метал в побуті та підносили в дар богам, кидаючи просто у воду кілограмами.

Світ Навиворіт з Дмитром Комаровим
Світ Навиворіт з Дмитром Комаровим - новий сезон в Колумбії / Прес-служба

Коли на ці землі прийшли іспанські колонізатори, вони були вражені побаченим. Чутки про неймовірні багатства породили легенду про місто із золота Ельдорадо. Шукачі скарбів кинулись на пошуки, проте експедиції щораз зникали безвісти в джунглях Колумбії. Нікому так і не вдалося знайти "золоте місто".

Дмитро Комаров спробує розгадати таємниці Колумбії та дізнатись, чи існувало насправді легендарне "золоте місто" Ельдорадо. Світ навиворіт у фірмовому стилі зможе показати те, що ще ніколи не було відомо журналістам.

Дивіться прем’єру Світу навиворіт про Колумбію 3 березня о 19:30 на "1+1 Україна".

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