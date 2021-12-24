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Спецпроєкт Ліга Сміху. Битва Титанів: повернення Олі Полякової та "прошкварка" Кошового і Потапа

24 грудня 2021, 10:04

Кращі команди всіх сезонів вступлять у боротьбу за чемпіонський кубок.

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Ліга Сміху. Битва Титанів - подробиці спецпроєкту / Пресслужба

Сьогодні, 24 грудня, о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться показ грандіозного спецпроєкту Ліга Сміху. Битва сезонів, у якому зберуться найяскравіші команди та тренери шоу і боротимуться за кубок чемпіона. За право називатись найкращими боротимуться дві команди: збірна перших сезонів на чолі з Потапом та збірна останніх сезонів разом з Євгеном Кошовим.

У команді Потапа зібрались представники найкращих команд перших сезонів. У зірковій збірній будуть Инородный театр абсурда Воробушек, Заинька, Отдыхаем вместе, Лукас та інші.

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Ліга Сміху. Битва Титанів - подробиці спецпроєкту / Пресслужба

Разом з ними зіграють і колишні зіркові тренери: Олена Кравець, Оля Полякова, Сергій Сивохо та Ігор Ласточкін. До збірної Кошового потрапили Маша Єфросиніна, Олександр Пікалов, Станіслав Боклан, Олеся Жураківська та Сергій Бабкін, а серед гумористичних команд: Стадион Диброва, монокоманда Мы слышали Гагару, СМТ, Дуракам закон не писан та інші.

"Насправді, я не знаю, як редакторам вдалося зібрати такий неймовірний склад команд. Зізнаюсь, що ми трохи бачили номери суперника і я вам скажу, що рівень неймовірно високий. Глядачі дуже люблять нашу Лігу Сміху і завжди чекають на фінал сезону, проте спецпроєкт для усіх це велика святкова подія", - розповів Євген Кошовий.

Зіркові команди змагатимуться у трьох конкурсах, серед них яких - "прошкварка", у якій учасники команди суперника мають "прошкварити" капітана команди іншої. Маші Єфросиніній випала нагода пожартувати над своїм другом Потапом, а Олені Кравець - над Євгеном Кошовим.

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Ліга Сміху. Битва Титанів - подробиці спецпроєкту / Пресслужба

"Женю, я не можу над тобою жартувати, тому зараз буде виключно правда", - розпочала свій монолог Олена Кравець.

Як до її жартів поставився Кошовий – ми дізнаємось вже завтра. Окрім "прошкварки", на глядачів очікує полотно та музичний конкурс.

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Ліга Сміху. Битва Титанів - подробиці спецпроєкту / Пресслужба

Оцінювати зіркові команди будуть запрошені тренери: Юрій Ткач, Влад Яма, Георгій Делієв, Катерина Кухар, Гарік Корогодський та Гарік Бірча.

Яскравий гумор від найкращих випускників Ліги Сміху та талановитих тренерів. Не пропустіть спецпроєкт Ліга Сміху. Битва сезонів сьогодні о 20:20 на телеканалі 1+1.

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