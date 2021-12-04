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Секрети здібностей гуцульських мольфарів та передбачення про процвітання України: що покажуть у новому випуску Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

4 грудня 2021, 08:30

Телеведучий перевірить на собі давні мольфарські ритуали, а також дізнається про прогнози щодо особистого життя та подальшої політичної ситуації в Україні.

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Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - містичні Карпати / Пресслужба

5 грудня глядачі 1+1 побачать новий випуск Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, в якому телеведучий покаже містичну сторону Карпат. Він побуває в гостях у останніх українських мольфарів та перевірить на собі їхні здібності.

"За легендою, мольфари – це посередники між нашим на потойбічним світом. Кажуть, що дійсно сильні мольфари можуть підкоряти не лише силу стихій, а й спілкуватися з духами, читати думки, дізнаватися про те, що не розуміють звичайні люди", - розповів Дмитро Комаров.

Телеведучий з'ясує, чому саме в Карпатських горах народжуються сильні віщуни та мольфари, і що треба зробити, щоб стати їхнім послідовником. Розібратись у цьому йому допоможе одна з останніх українських мольфарок – пані Марія. У неї в гостях Дмитро спробує незвичайний напій за місцевим рецептом - каву зі сметаною і дізнається секрет рятівного оберегу, який зможе зробити кожен глядач.

Телеведучий випробує на собі один із методів ворожіння за допомогою воску та дізнається, скільки дітей та щасливих років життя йому приготувала доля. Він також запитав пані Марію про майбутнє рідної країни: як закінчиться каденція чинного президента Володимира Зеленського, і в якому році Україна стане процвітаючою державою.

Команда проекту відвідала будинок ще однієї місцевої мольфарки, пані Калини, яка, як вірять місцеві, має рідкісний дар зцілення. Спеціально для головного мандрівника країни пані Калина проведе ритуал лікування старої травми за допомогою "пакля" – лляного волокна, і в буквальному сенсі розведе вогонь на коліні телеведучого. Які наслідки матиме цей обряд, глядачі зможуть побачити вже зовсім скоро.

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Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - містичні Карпати / Пресслужба

Подорож Дмитра Верховиною та місцевими околицями продовжиться зустріччю з Іваном, рідним онуком найсильнішого та найвідомішого мольфара України – легендарного Михайла Нечая. Чоловік вперше ексклюзивно для 1+1 розкаже телеглядачам про таємничу смерть свого дідуся, та яким був у житті великий "білий" маг. Михайло Нечай був відомим на всю країну. У 1989 році він навіть отримав офіційне запрошення на фестиваль "Червона рута", щоб розганяти хмари. Люди приходили до його дому та чекали у наметах по кілька днів, щоб поспілкуватися з ним. Та в 2011 році один із таких гостей вбив Михайла Нечая ножем.

Дмитру Комарову пощастило особисто зустрітись з "білим" магом за його життя.

"Я був неймовірно вражений новиною про його смерть, це було боляче. До знайомства з ним я взагалі не вірив у існування мольфарів, не розумів цього. Він був неймовірно світлим, людяним. До його дому приходили за порадою найвідоміші люди України і він нікому не відмовив. А в результаті це обернулося трагедією", - прокоментував телеведучий.

Чи передбачив Михайло Нечай власну смерть та що чекає Україну в найближчому майбутньому - дивіться у новому випуску Мандруй Україною з Дмитром Комаровим вже 5 грудня о 17:30 на 1+1.

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