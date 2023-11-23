Світ навиворіт. Україна - 2 випуск: Комаров покаже, як встановлювали Герб на Батьківщину-Мати

Дмитро Комаров підготував ексклюзивний репортаж-дослідження про Герб України. Ці кадри можна побачити лише в "Світі навиворіт. Україна".

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Світ навиворіт. Україна - 2 випуск / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Цієї п’ятниці о 20:30 на 1+1 Україна покажуть продовження сезону Світу навиворіт про Україну. Дмитро Комаров підготував особливий репортаж-дослідження про один з найважливіших символів держави – Герб України. У ньому покажуть ексклюзивні кадри того, як відбувалось встановлення Тризуба на щит Батьківщини-Мати.

Герб - найвпізнаваніший символ України. Ми бачимо його щодня на грошових купюрах та просто довкола. Але що він означає та звідки походить? Дмитро Комаров поспілкувався з провідними істориками та зробив власне дослідження, щоб розкрити таємниці цього прадавнього символу. Цей репортаж покажуть в новому випуску Світу навиворіт вже цієї п’ятниці.

Також Дмитро Комаров відкриє залаштунки важливої історичної події, за якою зовсім нещодавно слідкувала вся країна, – встановлення Герба на щит монументу Батьківщина-Мати.

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Команда проєкту стала єдиною знімальною групою, яка на висоті спостерігала цей процес – безпосередньо з люльки промислових альпіністів.

Світ навиворіт. Україна - 2 випуск / Прес-служба

Дмитро Комаров разом з оператором Олександром Дмитрієвим не просто зняли, як відбувався монтаж, а й стежили за кожним етапом цієї грандіозної події – від проектування Герба до останнього зварювального шва та щиті монументу. Команда практично стала учасниками процесу. Так, Дмитру Комарову випала особлива честь власноруч зробити частинку зварювального шва на Гербі.

У кращих традиціях Світу навиворіт, у випуску покажуть погляд на відому подію з нетипового ракурсу. Дмитро Комаров побуває на найвищій точці монументу – щиті, який сягає 92 метр, покаже, як виглядає Батьківщина-Мати зсередини та розповість, чому встановлення Герба цілком могли відмінити.

Світ навиворіт. Україна - 2 випуск / Прес-служба

Яке сакральне значення має Герб? Звідки він походить? Як сталося, що саме цей символ отримав статус символа України, а не інший? А також ексклюзивний репортаж про встановлення Герба на найвідоміший монумент країни - дивіться у другому випуску "Світ навиворіт. Україна" у п’ятницю, 24 листопада о 20:30 на 1+1 Україна.

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