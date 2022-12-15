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"Думало воно, що зможе свято відібрати": актори Вечірнього Кварталу анонсували святкові концерти

15 грудня 2022, 16:28
На глядачів очікує цілих два святкових виступи для повного занурення у новорічний настрій.
Новорічний Вечірній Квартал
Новорічний та різдвяний Вечірній Квартал - одразу дві святкові прем’єри на ТЕТ / Прес-служба

24 та 31 грудня на телеканалі ТЕТ відбудеться одразу дві святкові прем’єри: різдвяний та новорічний Вечірній Квартал.

Об’єднавшись для святкового промо-ролику, актори Вечірнього Кварталу та акторки Жіночого Кварталу заспівали разом свою версію популярного треку 2022 року молодого артиста Jockii Druce – "Шо ви браття". У переспіві від "кварталівців" текст прозвучав трохи інакше: актори торкнулись теми святкування різдвяних та новорічних свят у сьогоднішніх реаліях, з постійними відключеннями світла та повітряними тривогами. Проте гумористи впевнені, що нічого не може зруйнувати свято українцям і в ці святкові дні потрібно обов’язково підняти келихи за ЗСУ та за нашу перемогу, яка буде вже зовсім скоро. До речі, ролик був відзнятий в укритті - на парковці, що підкреслює реалії сьогодення, з якими щодня стикаються українці.

Новорічний Вечірній Квартал
Новорічний та різдвяний Вечірній Квартал - одразу дві святкові прем’єри на ТЕТ / Прес-служба

"Ворогам не відібрати у нас наших свят! Звичайно, цього року не буде таких пишних святкувань, як раніше. Але навіть без світла і в укритті ми не розгубимося та зможемо зустріти Новий рік і загадати найголовніше бажання кожного українця - про нашу якнайшвидшу перемогу. Цей настрій ми хочемо передати і у нашому святковому промо-ролику. Для нього автори Студії Квартал 95 адаптували слова реп-хіта Jockii Druce "Шо ви браття", який став одним із гімнів воєнного часу. І звичайно, щоб підтримати українців і створити кожному святковий настрій, до Різдва і Нового року ми підготували спеціальні благодійні концерти Вечірнього Кварталу, які заряджені на перемогу", - говорить художній керівник Вечірнього Кварталу Євген Кошовий.

Окрім того, у промо-ролику не обійшлось без ще одної мрії кожного українця: палаючого кремля, на який "кварталівці" споглядають через екран телевізорів.

"Думало воно, що зможе свято відібрати. Хай сідає … ялинку! Нас не налякати!" - співають у ролику актори.

У різдвяному та новорічному концертах Вечірнього Кварталу на глядачів очікує злободенний гумор, про війну та реалії нашого сьогодення, а також ексклюзивні номери від запрошених зірок з піснями, які наразі супроводжують наше життя. Попри усі події, гумористи підійматимуть настрій українцям, аби ще раз підкреслити, що ворогові нас не зламати. Адже сміємось – отже перемагаємо!

Вже багато років українці зустрічають різдвяні та новорічні свята разом з Вечірнім Кварталом. Тому дивіться 24 грудня о 20:00 - різдвяний Вечірній Квартал, а 31 грудня - новорічний Вечірній Квартал в ефірі телеканалу ТЕТ.

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