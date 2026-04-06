Малина дасть удвічі більше: що важливо зробити під час цвітіння

Що зробити з малиною під час цвітіння, щоб не втратити врожай. Правила поливу, обрізки та підживлення, які допоможуть виростити великі й соковиті ягоди.

Про що ви дізнаєтесь:

Як правильно підживлювати малину

Що потрібно зробити у період цвітіння

Період цвітіння малини - це головний етап, від якого залежить кількість та якість майбутнього врожаю. У цей час рослина витрачає сили на формування плодів та ріст нових пагонів. Щоб отримати багатий врожай, важливо вчасно змінити підхід до поливу, обрізки та живлення кущів. Як це зробити - розповість Главред.

Волога має важливе значення для малини, тому навіть за наявності мульчі рослини потребують регулярного зволоження ґрунту. Правильний догляд дозволяє корінню отримувати достатньо ресурсів для наливання великих ягід.

Полив малини під час цвітіння: скільки води потрібно кущам

Малина дуже любить воду. Навіть якщо земля навколо кущів вкрита товстим шаром соломи чи подрібнених гілок, цього може бути замало. Під час цвітіння ґрунт має бути вологим на значній глибині.

Найкраще використовувати метод повільного поливу, щоб вода не стікала по поверхні, а поступово просочувалася до коренів. Це забезпечує рослину необхідною кількістю вологи для формування соковитих плодів.

Зайві пагони забирають урожай: скільки залишити на кущі

Багато садівників припускаються помилки та залишають багато молодої порослі. Якщо на одному кущі росте більше 9 нових пагонів, рослина буде виснажуватися. Вона змушена ділити поживні речовини між усіма гілками, через що квіти отримують менше енергії.

Менші, більш слабкі пагони я виламую і залишаю 5–6 найсильніших для того, щоб отримати врожай на наступний рік, розповідає автор каналу "Наш сад та город".

Це дозволяє малиннику краще провітрюватися і спрямовувати всі сили на майбутні ягоди.

Підживлення малини: чому азот потрібно терміново прибрати

Під час цвітіння малина потребує різних поживних речовин. Якщо на початку весни рослині потрібно внести азот для росту листя, то під час цвітіння його використання потрібно припинити. Велика кількість азоту в цей період призведе до того, що кущ дасть багато зелені, але мало ягід. У період цвітіння малині потрібно дати більше фосфору, калію та мікроелементів. Саме ці компоненти відповідають за тривалість цвітіння, велику кількість зав’язі, солодкість та розмір плодів.

Азотні добрива ми припиняємо і розпочинаємо підгодівлю іншими, більш фосфатними та калійними добривами з мікроелементами.

Досить ефективним методом є позакореневе підживлення — обприскування рослини по листю спеціальними розчинами. Завдяки такому методу добрива засвоюються набагато швидше, а це дає можливість малині ефективно відцвісти та дати великий урожай.

Про джерело: канал "Наш сад та город" Наш сад і город — це популярний пізнавальний канал, присвячений усім аспектам сільського господарства та присадибного квітникарства. Автори діляться перевіреними порадами щодо вирощування овочів, фруктів та ягід, а також детально розповідають про боротьбу зі шкідниками та хворобами рослин.

