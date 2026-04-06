Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Сад і город

Малина дасть удвічі більше: що важливо зробити під час цвітіння

Марина Іваненко
6 квітня 2026, 20:26оновлено 6 квітня, 22:01
Що зробити з малиною під час цвітіння, щоб не втратити врожай. Правила поливу, обрізки та підживлення, які допоможуть виростити великі й соковиті ягоди.
Підживлення малини під час цвітіння
Підживлення малини під час цвітіння / Колаж: Главред, скріншоти

Про що ви дізнаєтесь:

  • Як правильно підживлювати малину
  • Що потрібно зробити у період цвітіння

Період цвітіння малини - це головний етап, від якого залежить кількість та якість майбутнього врожаю. У цей час рослина витрачає сили на формування плодів та ріст нових пагонів. Щоб отримати багатий врожай, важливо вчасно змінити підхід до поливу, обрізки та живлення кущів. Як це зробити - розповість Главред.

Волога має важливе значення для малини, тому навіть за наявності мульчі рослини потребують регулярного зволоження ґрунту. Правильний догляд дозволяє корінню отримувати достатньо ресурсів для наливання великих ягід.

відео дня

Полив малини під час цвітіння: скільки води потрібно кущам

Малина дуже любить воду. Навіть якщо земля навколо кущів вкрита товстим шаром соломи чи подрібнених гілок, цього може бути замало. Під час цвітіння ґрунт має бути вологим на значній глибині.

Найкраще використовувати метод повільного поливу, щоб вода не стікала по поверхні, а поступово просочувалася до коренів. Це забезпечує рослину необхідною кількістю вологи для формування соковитих плодів.

Зайві пагони забирають урожай: скільки залишити на кущі

Багато садівників припускаються помилки та залишають багато молодої порослі. Якщо на одному кущі росте більше 9 нових пагонів, рослина буде виснажуватися. Вона змушена ділити поживні речовини між усіма гілками, через що квіти отримують менше енергії.

Менші, більш слабкі пагони я виламую і залишаю 5–6 найсильніших для того, щоб отримати врожай на наступний рік, розповідає автор каналу "Наш сад та город".

Малина дасть удвічі більше: що важливо зробити під час цвітіння
/ Інфографіка: Главред

Це дозволяє малиннику краще провітрюватися і спрямовувати всі сили на майбутні ягоди.

Відео про те, як правильно підживити малину під час цвітіння, можна переглянути тут:

Підживлення малини: чому азот потрібно терміново прибрати

Під час цвітіння малина потребує різних поживних речовин. Якщо на початку весни рослині потрібно внести азот для росту листя, то під час цвітіння його використання потрібно припинити. Велика кількість азоту в цей період призведе до того, що кущ дасть багато зелені, але мало ягід. У період цвітіння малині потрібно дати більше фосфору, калію та мікроелементів. Саме ці компоненти відповідають за тривалість цвітіння, велику кількість зав’язі, солодкість та розмір плодів.

Азотні добрива ми припиняємо і розпочинаємо підгодівлю іншими, більш фосфатними та калійними добривами з мікроелементами.

Досить ефективним методом є позакореневе підживлення — обприскування рослини по листю спеціальними розчинами. Завдяки такому методу добрива засвоюються набагато швидше, а це дає можливість малині ефективно відцвісти та дати великий урожай.

Про джерело: канал "Наш сад та город"

Наш сад і город — це популярний пізнавальний канал, присвячений усім аспектам сільського господарства та присадибного квітникарства. Автори діляться перевіреними порадами щодо вирощування овочів, фруктів та ягід, а також детально розповідають про боротьбу зі шкідниками та хворобами рослин.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

город малина цікаві новини сад
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна офіційно запропонувала Росії енергетичне перемир'я - названо дату

21:50Війна
РФ накопичила „Кинджали" та балістику: експерт оцінив, чи є ризик удару на свята

21:17Війна
Випаде сніг і вдарять сильні морози: в який регіон України повернеться зима

20:57Синоптик
Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 7 квітня: Тиграм — перешкоди, Собакам — жертви

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

Леся Нікітюк з'явилася з фінгалом: "У мене ж дитина"

Вікна будуть чистими місяцями: чим натерти скло для бездоганнного блиску - лайфхак

Останні новини

21:50

21:47

21:36

21:31

21:17

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
20:57

20:54

20:48

20:31

20:30

20:26

Малина дасть удвічі більше: що важливо зробити під час цвітіння

20:20

19:49

19:38

19:26

19:25

19:24

19:10

18:54

18:35

18:31

18:19

18:00

17:38

17:34

17:15

17:11

16:54

16:35

16:23

15:59

15:55

15:30

15:23

15:09

15:05

14:57

14:46

14:19

14:17

14:17

14:10

14:07

13:54

13:51

13:35

13:31

13:23

12:57

12:24

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти